Cerca de 200 personas protestan en Oliva contra el tratado entre la UE y Mercosur

Cerca de doscientas personas se concentraron ayer por la tarde en Oliva, en la plaza de l'Ajuntament, para protestar contra el tratado entre la Unión Europea y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), que se aplicará a partir del 1 de mayo. La protesta estaba convocada por el Ayuntamiento de Oliva, con el apoyo de todas las fuerzas políticas municipales y el Consell Local Agrari.

El pacto UE-Mercosur implica eliminar aranceles en determinados productos y crear cadenas de suministros, como por ejemplo en materias primas cítricas.

Los manifestantes opinan que perjudicará a la agricultura valenciana. Entre los asistentes cabe destacar al secretario general de AVA, Juan Salvador Torres, y el representante comarcal de la Unió de Llauradors i Ramaders Vicent Sabater, además de la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, y el concejal de Agricultura, Enrique Parra.

Aspecto de la plaza durante la protesta. / Levante-EMV

Se leyó un manifiesto consensuado en el que se recordó que “debido a los acuerdos con países terceros, nos aumentan los costes de producción, entra más fruta de fuera, aumenta la contaminación atmosférica debido al transporte y arruina el sector primario europeo”.

Además, señalan que Europa “está perdiendo cuota de mercado debido a las importaciones de China y de India en lo que se refiere a la industria y maquinaria, pero la UE está dejando entrar productos agrícolas a 'tuti pleni' con la excusa de abaratar la cesta de la compra. Para nosotros los agricultores las regulaciones nos encarecen los costes de producción y nuestros productos no son competitivos”.

Países sin las mismas regulaciones

Añaden que "estos países no tienen las mismas regulaciones medioambientales fitosanitarias, sociales y laborales, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones frente a esos países” .

"Vivimos en una sociedad que reivindica la sostenibilidad y el ecologismo y tenemos aquí productos de kilómetro 0 como legumbres castellanas, espárragos de Navarra, arroces de València, naranjas valencianas y nos inundan de productos que vienen de 15.000 km de distancia en buques portacontenedores o aviones cargueros, los grandes contaminantes, ¿eso nos parece bien?”, se preguntan.

Por ello quieren “saber lo que comemos, tener comida en casa, que en caso de una alerta sanitaria o de un conflicto bélico que no falle la comida”. Entre las pancartas del acto destacó la de “No al tratado UE-Mercosur” o la de “Oliva amb l’agricultura". También se lanzaron consignas contra Mercosur.