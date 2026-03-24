Cerca de 200 personas protestan en Oliva contra el tratado entre la UE y Mercosur
Los manifestantes consideran que el pacto pone en peligro la agricultura valenciana
Cerca de doscientas personas se concentraron ayer por la tarde en Oliva, en la plaza de l'Ajuntament, para protestar contra el tratado entre la Unión Europea y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), que se aplicará a partir del 1 de mayo. La protesta estaba convocada por el Ayuntamiento de Oliva, con el apoyo de todas las fuerzas políticas municipales y el Consell Local Agrari.
El pacto UE-Mercosur implica eliminar aranceles en determinados productos y crear cadenas de suministros, como por ejemplo en materias primas cítricas.
Los manifestantes opinan que perjudicará a la agricultura valenciana. Entre los asistentes cabe destacar al secretario general de AVA, Juan Salvador Torres, y el representante comarcal de la Unió de Llauradors i Ramaders Vicent Sabater, además de la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, y el concejal de Agricultura, Enrique Parra.
Se leyó un manifiesto consensuado en el que se recordó que “debido a los acuerdos con países terceros, nos aumentan los costes de producción, entra más fruta de fuera, aumenta la contaminación atmosférica debido al transporte y arruina el sector primario europeo”.
Además, señalan que Europa “está perdiendo cuota de mercado debido a las importaciones de China y de India en lo que se refiere a la industria y maquinaria, pero la UE está dejando entrar productos agrícolas a 'tuti pleni' con la excusa de abaratar la cesta de la compra. Para nosotros los agricultores las regulaciones nos encarecen los costes de producción y nuestros productos no son competitivos”.
Países sin las mismas regulaciones
Añaden que "estos países no tienen las mismas regulaciones medioambientales fitosanitarias, sociales y laborales, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones frente a esos países” .
"Vivimos en una sociedad que reivindica la sostenibilidad y el ecologismo y tenemos aquí productos de kilómetro 0 como legumbres castellanas, espárragos de Navarra, arroces de València, naranjas valencianas y nos inundan de productos que vienen de 15.000 km de distancia en buques portacontenedores o aviones cargueros, los grandes contaminantes, ¿eso nos parece bien?”, se preguntan.
Por ello quieren “saber lo que comemos, tener comida en casa, que en caso de una alerta sanitaria o de un conflicto bélico que no falle la comida”. Entre las pancartas del acto destacó la de “No al tratado UE-Mercosur” o la de “Oliva amb l’agricultura". También se lanzaron consignas contra Mercosur.
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