El Club Voleibol Real de Gandia Bollo Natural Fruit mejora su imagen pese a la derrota en el debut del nuevo técnico Fred Weil

El Club Voleibol Real de Gandia Bollo Natural Fruit senior femenino evidenció un cambio claro en actitud, intensidad y competitividad, llegando a ponerse por delante en el marcador (2-1) y compitiendo hasta el último punto. Al final perdió 3-2 ante el CV Valencia.

El encuentro estuvo condicionado por las lesiones de Martina Olivares y Gala Ivars, dos jugadoras importantes en la estructura del equipo, lo que obligó a reajustes durante el desarrollo del partido.

Aún así, el equipo respondió con carácter, destacando también la aportación de la cantera, con una gran actuación de Neus Igualde y Adriana Vercher, así como la versatilidad de María Morant, que asumió diferentes roles durante el encuentro.

Calendario complicado

El punto sumado tras la derrota permite al equipo seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por la permanencia y refuerza las sensaciones positivas en esta nueva etapa.

El calendario inmediato presenta dos compromisos importantes: el derbi comarcal ante el CV Gandia y el encuentro frente al CV Illa Grau, donde el equipo buscará transformar las buenas sensaciones en resultados.

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En categorías inferiores, el Segunda Infantil El Saleroso, dirigido por Claudia Giménez, disputará la fase de ascenso a Primera Autonómica los días 23 y 24 de mayo, mientras que el alevín de rendimiento Saforwifi, entrenado por Alba Olivares, se ha clasificado como líder en solitario para la Final Autonómica.