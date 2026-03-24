Colas en Gandia para reservar la mejor silla en la procesión del Santo Entierro: "Lo llevamos arraigado desde niños"

Este martes, 24 de marzo, es el segundo día de la venta de sillas para ver procesionar el Santo Entierro del Viernes Santo en Gandia. La cola para adquirir los tíquets continúa siendo visible.

Amparo y Patricia están en la fila de acceso al quiosco l'Amorosa, situado en el paseo de les Germanies, esperando su turno. Ambas son asiduas todos los años. La primera responde que "yo compro los boletos porque es más cómodo sentarte a ver pasar la procesión", mientras que la segunda argumenta que "por mi parte es que nos reunimos toda la familia, con niños y todo".

Cola en l'Amorosa para comprar los tíquets de la procesión del Santo Entierro de Gandia / Salva Talens Carbó

Ambas tienen dos zonas preferidas para seguir el desfile procesional: "yo, aquí mismo, en esta esquina del paseo, porque vivo cerca y es todo más cómodo", responde Amparo. Patricia dice que su lugar preferido es Sant Francesc de Borja porque "no hay que esperarse hasta el final y, encima, no hay corriente de aire".

Las dos mujeres coinciden en lo larga que es la procesión de ese día, pero "no cansa porque estás a gusto". Amparo comenta que "yo la veo porque sale mi madre" y Patricia habla de que "hay que tener sentimiento, fe católica, y si no la tienes no tiene ningún sentido".

Prefieren Gandia

El público que sigue la procesión tiene un perfil familiar. Patricia destaca que "yo espero que mis hijos sigan la tradición y algún día traigan también a los suyos".

Comentan que han estado en Sevilla durante una Semana Santa, pero "me quedo con la de Gandia", dice Patricia, "es mejor la de aquí. Allí es todo más espectacular, pero la nuestra es más próxima y cómoda, estamos en casa". Amparo añade que "yo he visto también la Semana Santa de Granada y allí tienes que ir tu a buscar los pasos mientras que aquí pasan por delante".

Las dos destacan la belleza de las imágenes como la de Dolorosa, pero "cada una tiene lo suyo. A mí me gustan todas". No les gusta que la Semana Santa coincida con las Fallas como ha ocurrido otros años y pasará en 2027: "Nos parece fatal, pero no se puede hacer nada al respecto".

Músico y cofrade

Juanjo es otra de las personas que guarda cola para comprar los tíquets del Santo Entierro en Gandia: "Estoy aquí porque soy músico y, además, cofrade, y me gusta lo que es la procesión del Viernes Santo. Lo llevamos arraigado desde niños. Mi padre fue fundador de una de las hermandades , concretamente la del Cristo de la Buena Muerte".

La encargada del quiosco y una mujer que quiere tíquets, en una imagen de este martes / Salva Talens Carbó

Añade Juanjo que "este año salgo como músico, miembro del Centre Musical Beniopa. Este año nos toca a la banda de Beniopa hacer todas las procesiones, pero el año pasado salí como cofrade porque le tocaba a la banda UAM Sant Francesc de Borja".

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"Hago cola para toda la familia y este año cogeré cinco sillas, incluso para los niños que van con el carro. Ellos se ponen algo nerviosos por lo larga que es la procesión. Por este motivo también elijo las sillas en la Vila Nova porque se acaba antes y hay escapatoria para los niños y niñas por si surge algún problema", concluye.