Compromís per Gandia impulsa una moción para posicionar la ciudad contra las armas nucleares
La formación señala que el objetivo es sumarse "a los esfuerzos internacionales para reducir la amenaza que suponen estas armas"
Compromís per Gandia presentará este viernes en el pleno municipal una moción para que la ciudad se posicione de manera clara a favor de la paz y del desarme nuclear con el objetivo de sumarse a los esfuerzos internacionales para reducir la amenaza que suponen estas armas.
La iniciativa llega en un contexto global marcado por el incremento de las tensiones geopolíticas y el creciente riesgo de escalada militar, una situación que, según la formación valencianista, “hace más necesario que nunca alzar la voz desde todos los ámbitos institucionales, también desde el municipalismo”.
La concejala de Compromís per Gandia, Alícia Izquierdo, ha destacado que “las armas nucleares no son una herramienta de defensa, sino una amenaza directa para la vida y el futuro del planeta”. En este sentido, ha señalado que “los ayuntamientos no pueden quedarse al margen de un debate que afecta a toda la humanidad”.
Izquierdo ha remarcado que “Gandia debe ser una ciudad comprometida con la paz, los derechos humanos y la cooperación entre pueblos” y ha defendido que “desde los municipios también podemos contribuir a generar conciencia y a presionar para que los gobiernos adopten medidas valientes en favor del desarme”.
Con esta moción, Compromís propone que el Ayuntamiento de Gandia manifieste su apoyo a las iniciativas internacionales orientadas a la eliminación de las armas nucleares, así como su compromiso con la promoción de una cultura de paz y resolución pacífica de los conflictos.
“Se trata de una cuestión de responsabilidad y de coherencia con los valores que defendemos como sociedad. No podemos normalizar la existencia de unas armas que pueden destruirlo todo”, ha concluido Izquierdo.
Compromís per Gandia confía en que el resto de grupos municipales apoyen una propuesta que, en sus palabras, “trasciende las siglas y apela al sentido común y a la defensa de la vida”.
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