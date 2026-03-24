El concejal de Hacienda, Salvador Gregori, niega que Gandia esté en una situación financiera "crítica" y saca pecho de la buena marcha de la economía

El concejal de Hacienda de Gandia, Salvador Gregori, compareció este martes para informar sobre los principales asuntos abordados ayer en la comisión municipal de Economía. En ella, el gobierno local presentó el informe de la Sindicatura de Comptes de 2025 que, como ya adelantó este periódico, alertaba sobre una situación financiera complicada en el consistorio, derivada sobre todo de su deuda histórica.

Salvador Gregori matiza, en primer lugar, que el Ayuntamiento de Gandia "nunca ha querido ocultar este informe pero no dio tiempo a llevarlo a la comisión del mes anterior".Gregori niega que la situación económica municipal sea "crítica", y rechaza, por “infundadas”, las críticas del PP al respecto. Asegura que “la realidad económica de la ciudad es sólida y está avalada por datos oficiales”.

El concejal se remonta a 2015, tras la legislatura del PP, para recordar que el actual Gobierno municipal "se encontró con una deuda que rondaba los 350 millones de euros, una cifra que, según la propia Sindicatura de Comptes, podría situarse incluso alrededor de los 360 millones".

Añadió que en ese año 2015 el ayuntamiento "sí presentaba indicadores preocupantes, como un remanente de tesorería negativo de 43 millones, un periodo medio de pago a proveedores de hasta 450 días y una situación catalogada como de riesgo crítico de sostenibilidad financiera por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)".

Actualmente Gandia está en "riesgo alto" según la AiReF, por lo que ya ha bajado dos peldaños, y Gregori confía en que el organismo este año sitúe a Gandia en "riesgo moderado".

Hoy, según Gregori, "la deuda municipal se ha reducido en cerca de 100 millones de euros y la ratio de endeudamiento ha pasado del 514 % en 2015 al 267,61 % en 2025. Esto supone una reducción de 246,79 puntos, prácticamente un 50% menos".

También ha puesto en valor la evolución del remanente de tesorería, que ha pasado de cifras negativas a valores positivos. En este sentido, ha explicado que el dato actual, alrededor de 3 millones de euros, está condicionado por dos factores, es decir, "el importante esfuerzo inversor que está realizando el ayuntamiento y la existencia de aproximadamente 6 millones de euros pendientes de pago por parte de la Generalitat, correspondientes a actuaciones financiadas inicialmente por el consistorio".

El concejal también ha matizado que “el Ayuntamiento de Gandia está avanzando pagos de proyectos vinculados a programas autonómicos y europeos, está haciendo de banquero de la Generalitat, cosa que distorsiona temporalmente algunos indicadores”.

Otro de los aspectos en que el regidor ha hecho énfasis es en la mejora del periodo medio de pago a proveedores, que actualmente se sitúa alrededor de los 16 días, "muy por debajo del límite legal de 30 días". “Venimos de pagar a 450 días y ahora estamos en cifras que prácticamente son la mitad del máximo permitido, cosa que demuestra una gestión eficiente y responsable”, destaca.

Servicio de la deuda

Gregori ha defendido el modelo de amortización de la deuda diseñada por el ayuntamiento, una hoja de ruta "basada en una planificación progresiva y adaptada al crecimiento de los ingresos municipales". Detalla que el esfuerzo financiero anual "se mantendrá en niveles asumibles durante las próximas décadas, lo cual permitirá reducir la deuda en cerca de 100 millones adicionales en los próximos 25 años, incluso en el horizonte de 2050, el esfuerzo será inferior al que ya se ha realizado en ejercicios recientes".

Pago en metálico de concejales

En ese informe anual, la Sindicatura de Comptes ha hecho varias recomendaciones a Gandia, entre ellas que los concejales del gobierno no hicieran pagos en metálico, ni tuvieran cuentas municipales asociadas a ellos. Preguntado por este asunto, Gregori ha asegurado que esos pagos "son absolutamente residuales" y se realizan como gastos de representación, y no van más allá de departamentos como el gabinete de Alcaldía o el de Turismo.

El concejal, por otra parte, se ha referido a los buenos indicadores económicos de la ciudad, como la reducción del paro, el aumento de la afiliación a la Seguridad Social o la renta media por hogar, que es un 3 % superior a la media de la Comunitat Valenciana. El regidor insiste en que “los datos son incontestables y desmienten cualquier intento de presentar a Gandia como una ciudad en crisis".

Respuesta del PP

El concejal del PP Guillermo Barber ha salido de inmediato a responder a Gregori. "Negar que la situación financiera de Gandia es muy grave es contradecir el criterio de un organismo independiente como la Sindicatura de Comptes, además de faltar al respeto a los gandienses intentando distorsionar la realidad", ha asegurado.

"Llevan once años gobernando y siguen hablando del pasado", ha ñadido, al tiempo que matiza que "hace 14 años, cuando gobernó el PP, la situación económica de Gandia era diferente, no teníamos los mismos ingresos".

El edil popular critica que Gregori “haya optado por desviar la atención hablando de afiliación a la Seguridad Social, datos de paro o cifras descontextualizadas de hace más de diez años”, remontándose a la legislatura del PP.

Barber ha señalado que, como refleja el informe, "existen servicios que se siguen prestando sin contrato en vigor, como el transporte público o el servicio de grúa, hay un uso reiterado de contratos menores y se ejecutan gastos sin crédito adecuado, lo que coincide con las facturas irregulares en servicios como fotógrafos que el Partido Popular ha denunciado reiteradamente”.