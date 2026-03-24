La Confederación Hidrográfica del Júcar estudiará el riesgo de inundación del barranco de Palmera

Los alcaldes de Palmera, Àlvar Català, de Oliva, Yolanda Pastor, de Piles, Cristina Fornet, y de l'Alqueria de la Comtessa, Salvador Femenia, se reunieron el lunes con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en la sede de este organismo en València.

Los responsables municipales trasladaron a Polo la necesidad de solucionar el riesgo de inundación que supone el barranco de Palmera, también conocido como de Beniteixir, a su paso por varios términos municipales de la comarca.

Miguel Polo, según fuentes municipales, se comprometió a visitar estos municipios de la Safor afectados el próximo 15 de abril para evaluar sobre el terreno el problema del barranco y poder así aplicar políticas de prevención y de planificación territorial.

Los alcaldes consideran necesario que se estudie la inundabilidad en la hora de tomar decisiones, tanto en materia de planeamiento urbanístico como en la gestión de emergencias, reforzando la seguridad para la población y la protección de huertos y polígonos industriales.

La alcaldesa Yolanda Pastor aprovechó para agradecer a Polo "la limpieza y mejora de las riberas a lo largo de más de 2 km del río Molinell" y también le solicitó "que haga lo mismo con la Séquia del Vedat. También le hemos pedido agilidad en la construcción de la presa de la Gallinera, que tan necesaria resulta para la protección de nuestro término en caso de lluvias fuertes".