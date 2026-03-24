Daimús abandona el Plan General de Ordenación Urbana por el alto coste y las exigencias de la Generalitat Valenciana

El último pleno municipal de Daimús aprobó por unanimidad renunciar a seguir con el trámite de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un proceso iniciado en 2004, es decir hace 22 años. El principal motivo, reconoció el alcalde, Robert Miñana, es que la declaración de impacto ambiental realizada por la Generalitat "provoca graves perjuicios tanto al interés público como a los propietarios de terrenos del término y lo hace inviable económicamente por las exigencias requeridas".

El plan, durante el tiempo transcurrido, se ha visto afectado por la aprobación de hasta tres leyes del suelo nuevas y una estatal, cada vez más restrictivas y con mayores requisitos, además de la aprobación del plan de acción territorial contra inundaciones.

Con la declaración de impacto ambiental habría que empezar prácticamente desde cero y redactar de nuevo de todos los estudios sectoriales al haber transcurrido tantos años.

Esto, matiza el alcalde, "no ha sido culpa del ayuntamiento, pues cada cambio de ley suponía empezar de nuevo y el estudio de inundabilidad, muy desfavorable para el ayuntamiento, obligaba a no clasificar nuevo suelo, y a mantener más de 50.000 metros de dotaciones que había que expropiar cómo única solución, con un alto coste para las arcas municipales". El desistimiento del plan conlleva que el municipio se siga rigiendo con las normas subsidiarias de 1993.

El alcalde opina que quizá el plan proyectado era "un proyecto demasiado ambicioso". Contemplaba, entre otros aspectos, una reserva de suelo de más de 10.000 metros cuadrados en la playa "para un instituto que sabemos que nunca se va a construir y dos colegios más de 15.000 metros que también difícilmente se van a realizar, además de un parque público y ampliación del polideportivo, que en el conjunto iban a suponer mas de 50.000 metros cuadrados a expropiar".

Se trata de una gran bolsa de terreno situada junto al paseo marítimo, al norte, detrás del tramo de cordón dunar que el municipio supo preservar.

Con todo, desde el ejecutivo local señalan que se puede seguir abordando el planeamiento urbanístico con modificaciones puntuales sometidas al pleno, como ha ocurrido hasta el momento, es decir, modernizar las ordenanzas vigentes desde 1993. Por ejemplo, se podría hacer una modificación puntual para la construcción de viviendas de protección oficial, o un nuevo colegio, instituto o similares.

En Daimús todavía queda una bolsa de suelo urbanizable por desarrollar, en concreto en la entrada sur junto a la rotonda de la CV-670 y muchos solares sin edificar en la playa, pero no en el casco urbano. Por otra parte, hay numerosas parcelas entre la carretera a la playa y la calle Llebeig donde no se puede construir por ser zona inundable, consecuencia del estudio de inundabilidad aprobado por la Generalitat.

Apoyo a los docentes

En otro orden de cosas, el pleno aprobó otra moción, también por unanimidad, donde se ratifica "el compromiso institucional con la defensa de la calidad de la educación pública, el respeto por nuestra lengua y la dignificación del personal docente". Se pide a la Conselleria de Educación "mejorar las condiciones laborales y la autoridad del profesorado", y trasladan su apoyo a los profesionales de los centros educativos de la localidad, el CEIP Mestre Rafael Noguera y la "escoleta" infantil La Milotxa.