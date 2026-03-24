Gandia: El "milagro" socialista que solo existe en sus notas de prensa

Hay que reconocerles un mérito: el actual Gobierno de Gandia ha elevado sus juegos de trilerismo político a la categoría de Bellas Artes. Mientras el ciudadano de a pie se aprieta el cinturón para pagar unos impuestos asfixiantes, el gobierno socialista de Prieto se dedica a fabricar una realidad paralela donde sus números cuadran, la deuda se evapora y todo es "rigor económico i nous espais d’oportunitats". Sin embargo, la magia y sus mentiras se acaban cuando entra en escena un invitado que no sabe de trucos ni de titulares comprados: la Sindicatura de Comptes.

Por primera vez, que yo recuerde, la sindicatura ha emitido un Informe de Fiscalización única y exclusivamente sobre la situación económica del Ayuntamiento de Gandia. Informe definitivo que el lector puede consultar a través de la propia web de la sindicatura.

Resulta casi cómico y parece una broma, si no fuera porque hablamos del dinero de los ciudadanos, escuchar al concejal de Hacienda presumir en la radio de que este 2026 tenemos un ratio de endeudamiento del 268 % ¡Es de traca! El límite legal para considerar que un ayuntamiento está en riesgo financiero extremo es el 110 %. Gandia casi triplica ese límite y ellos lo venden como si hubieran ganado la lotería. Es como si un paciente con 42 de fiebre presumiera de mejoría porque ayer tenía 43. Pues eso, que sigue delirando. Así actúa el gobierno socialista, con delirios.

La realidad que intentan tapar con dinero público es demoledora: cada gandiense soporta una mochila de más de 3.300 euros de deuda por culpa de su gestión. Presumen de haber bajado la deuda en 100 millones en 12 años, pero se les olvida decir que, con los impuestos al máximo y un presupuesto aproximado de 100 millones anuales, bajo el plan de ajuste original hoy deberíamos estar rozando la deuda cero. Pero claro, para los socialistas, liberar a la ciudad de su carga financiera no luce tanto como gastar en "confeti", campañas de autobombo y en la promoción personal de un alcalde que prefiere el titular cómodo a la cuenta saneada. Y esto último que afirmo, no sólo es culpa del alcalde, si no también de quienes ayudan a difundir sus bulos.

Y es que para este gobierno, que sólo sabe lanzar titulares agradables al oído y cómodos para su estrategia electoral, le ha sentado muy mal lo que afirma la propia Sindicatura que no es otra cosa que “una falta sistemática de rigor”. Así, tal cual. Y es que tenemos servicios básicos fundamentales para la ciudad que se han pagado sin contrato en vigor. Esto es totalmente ilegal. Pero los socialistas piensan que con cuatro bailoteos del alcalde-anuncio y cuatro bulos lanzados en las redes sociales que pagamos todos, está todo olvidado y los ciudadanos no se enterarán.

El informe no se queda corto, y habla también del abuso de los contratos menores—los contratos "a dedo"— para servicios. O también del sainete de los parkings municipales. Esto es, el Gobierno quiere privatizarlos para cobrar más de 20 millones de canon anticipado y gastárselo ya, el año antes de las elecciones. Saben qué es lo que quieren por que ya lo hicieron, en su día con los famosos cánones del agua y alcanterillado. En este sentido, la sindicatura pide un procedimiento estricto en las cajas de los parkings públicos, porque el dinero en metálico no coincide con lo contabilizado. No voy a pensar mal, pero si no saben contar las monedas de un aparcamiento, ¿cómo vamos a confiarles el futuro de Gandia?

Incluso el informe menciona algo que nos tiene perplejos: la entrega de dinero en efectivo a concejales. ¿? Nos encantaría que explicaran para qué necesitan billetes en la mano en plena era de la transparencia digital de las administraciones.

Ya no valen las excusas ni los ataques a la oposición. Este informe no es "trompetería apocalíptica"; es el acta de defunción de la credibilidad de un Gobierno municipal que ha hecho de la mentira su única herramienta de gestión. En Gandia, el PSOE ha aplicado punto por punto el manual del sanchismo: ocultar la ruina tras titulares pagados con dinero público y por supuesto priorizar la supervivencia política por encima del bienestar de los ciudadanos.

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Estamos ante una copia local de lo que vemos en Madrid: un gobierno dispuesto a mantenerse en el poder a toda costa, ignorando las advertencias de los técnicos y burlándose de los órganos de control mientras la deuda nos asfixia. No es solo mala gestión; es una fábrica de engaños, de bulos como dicen ellos, que utiliza los impuestos de todos para comprar una realidad paralela.