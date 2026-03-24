El Hospital de Gandia suma la radiofrecuencia para tratar miomas de forma menos invasiva

El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia ha realizado con éxito los primeros tratamientos de ablación por radiofrecuencia para miomas uterinos, evitando así otros procedimientos más complejos e invasivos, según informaron fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Los miomas uterinos afectan un gran número de mujeres en edad reproductiva y pueden provocar síntomas como sangrado abundante, dolor pélvico o problemas de fertilidad.

Hasta ahora, las opciones terapéuticas más habituales incluían tratamientos farmacológicos o intervenciones quirúrgicas por laparoscopia como la miomectomia o la histerectomía.

La radiofrecuencia permite aplicar energía térmica directamente sobre el mioma para reducir su tamaño. De este modo, se alivian los síntomas sin necesidad de cirugía abierta y con una recuperación significativamente más rápida.

Se trata de una técnica mínimamente invasiva que permite preservar el útero y, en la mayoría de los casos, la fertilidad, así como tratar algunos tipos de miomas difícilmente abordables mediante la cirugía endoscópica habitual.

El jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital de Gandia, Josep Vicent Carmona, destaca que esta incorporación tecnológica supone “un salto cualitativo en la atención, ofreciendo una alternativa más eficaz y adaptada a cada paciente, con una técnica moderna, segura y muy bien tolerada por las mujeres con miomas uterinos”.

Este procedimiento se realiza en el quirófano reduce de manera notable el tiempo de intervención, no comporta ingreso hospitalario y acelera la recuperación, de forma que las pacientes pueden retomar su actividad habitual en pocos días, mejorando significativamente su calidad de vida.

Se cree que se pueden beneficiar de esta técnica unas veinte mujeres al año en el Departamento de Salud de Gandia, que pertenece a la Agrupación Sanitaria Interdepartamental València-Norte, junto con los departamentos de Sagunto y Clínico de València.