El III Certamen de Composición de Marchas Procesionales de la Semana Santa de Gandia ya tiene ganador

El III Certamen de Composición de Marchas Procesionales de Semana Santa de Gandia ya tiene obra ganadora. La composición “Al Señor”, que tras el fallo del jurado pasa a denominarse “Lacrima Mater”, se alzó con el primer premio en el concierto final celebrado el pasado 21 de marzo en el Teatro Serrano de Gandia. Su creador es Juan Francisco Algarra.

El certamen se inició con la interpretación de las tres marchas finalistas —“Al Señor”, “La Humildad” y “Sub Signo Crucis”— a cargo de la Unió Musical Sant Francesc de Borja, formación encargada de dar vida a las obras ante el público y el jurado.

Tras la deliberación, el jurado otorgó el premio a “Lacrima Mater”, destacando su calidad musical, su capacidad expresiva y su adecuación al carácter de la música procesional. La obra recibirá una dotación económica de 1.000 euros, patrocinada por la Sociedad de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandia.

Músicos interpretan una de las piezas. / Levante-EMV

El jurado de esta tercera edición estuvo integrado por los músicos Telmo Gadea, Vicent Mengual y Xavier Cabrera, junto a Joaquín Olaso, vicepresidente tercero de la Junta Mayor de la Semana Santa de Gandia, y Pascual Molina, vicepresidente de Fomento AIC.

15 composiciones

Con un total de 15 composiciones presentadas procedentes de distintos puntos de España, el certamen continúa consolidándose como una cita de referencia en el ámbito de la música procesional, destacando tanto por la participación como por el alto nivel de las obras recibidas.

Desde la organización se valora su desarrollo y la respuesta del público y reafirman "el compromiso de seguir impulsando la creación musical vinculada a la Semana Santa".