El III Certamen de Composición de Marchas Procesionales de la Semana Santa de Gandia ya tiene ganador
Juan Francisco Algarra vence con su obra titulada "Al Señor"
El concurso, al que se presentaron 15 composiciones y hubo tres finalistas, se celebró el sábado pasado en el Teatre Serrano
El III Certamen de Composición de Marchas Procesionales de Semana Santa de Gandia ya tiene obra ganadora. La composición “Al Señor”, que tras el fallo del jurado pasa a denominarse “Lacrima Mater”, se alzó con el primer premio en el concierto final celebrado el pasado 21 de marzo en el Teatro Serrano de Gandia. Su creador es Juan Francisco Algarra.
El certamen se inició con la interpretación de las tres marchas finalistas —“Al Señor”, “La Humildad” y “Sub Signo Crucis”— a cargo de la Unió Musical Sant Francesc de Borja, formación encargada de dar vida a las obras ante el público y el jurado.
Tras la deliberación, el jurado otorgó el premio a “Lacrima Mater”, destacando su calidad musical, su capacidad expresiva y su adecuación al carácter de la música procesional. La obra recibirá una dotación económica de 1.000 euros, patrocinada por la Sociedad de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandia.
El jurado de esta tercera edición estuvo integrado por los músicos Telmo Gadea, Vicent Mengual y Xavier Cabrera, junto a Joaquín Olaso, vicepresidente tercero de la Junta Mayor de la Semana Santa de Gandia, y Pascual Molina, vicepresidente de Fomento AIC.
15 composiciones
Con un total de 15 composiciones presentadas procedentes de distintos puntos de España, el certamen continúa consolidándose como una cita de referencia en el ámbito de la música procesional, destacando tanto por la participación como por el alto nivel de las obras recibidas.
Desde la organización se valora su desarrollo y la respuesta del público y reafirman "el compromiso de seguir impulsando la creación musical vinculada a la Semana Santa".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los buñuelos más solidarios en estas Fallas de Gandia: fondos para Cáritas y la recuperación del templo del Raval
- Gandia aprueba el plan urbanístico que permitirá construir un nuevo hotel en la playa
- La Ofrenda de Gandia se alarga más allá de las 22 h y reactiva la propuesta de celebrarla en dos turnos en 2027
- Los tres municipios de la Safor aspirantes al Grand Prix se quedan con las ganas: 'La ilusión que hemos despertado es el motor para todo lo que vendrá
- Piden ayuda para conseguir un traje para la reina infantil de Carrer Major i Passeig en Gandia tras incendiarse su piso
- Ni el fuego apaga su sonrisa en la Ofrenda: final feliz para la reina infantil de Carrer Major i Passeig de Gandia
- Cuando el terror silenció las Fallas: 25 años del coche bomba de ETA en la playa de Gandia
- Estos son los horarios de la Cremà de las fallas de Gandia 2026