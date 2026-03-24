Impulsan un estudio sobre las tortugas autóctonas del río Vaca para analizar su evolución

La tortuga leprosa (Mauremys leprosa) volvió al río Vaca, concretamente a su paso por Benifairó y Simat de la Valldigna, hace cinco años. Esta especie amenazada y que goza de protección especial por parte de la Unión Europea se ha instalado poco a poco en algunos puntos del cauce, donde ha conseguido sobrevivir pese a la llegada de especies invasoras. Con el objetivo de preservar esta especie, la asociación Acció Ecologista-Agró busca contabilizar el número de tortugas autóctonas que habitan en el río dentro del projecte Emys, una de las redes de mayor voluntariado en la Comunitat Valenciana para conservar las tortugas autóctonas en el Vaca.

La entidad organiza este sábado, 28 de marzo, una jornada formativa e informativa en Simat de la Valldigna para impulsar esta red de voluntariado en este tramo del río. Durante la charla, la asociación presentará los materiales y la metodología que emplean en esta iniciativa de ciencia ciudadana para capturar y marcar las dos especies de tortugas autóctonas que viven en las masas de agua dulce valencianas. No solo buscan contabilizar el galápago leproso, sino también el galápago europeo (Emys orbicularis).

"Vamos a recopilar fatos para ver cómo evoluciona la especie. Para ello, pondremos trampas en el río e iremos revisándolas periódicamente para conocer qué animales viven en el Vaca", señala Andrea Márquez, coordinadora del proyecto Emys. En principio, estudiarán la desembocadura del río, pero también proponen indagar en la zona más alta para conocer si se han reproducido en otros puntos y, así, ir ampliando la zona.

Márquez explica que los voluntarios, en el caso de que sean tortugas autóctonas, estudian las características del animal, pero si son invasoras, se envían al centro de recuperación. En sus palabras, "si encontramos otras especies autóctonas, también las soltamos para repoblar el río". El proyecto Emys arrancó en 2010 para conservar las tortugas autóctonas. Hasta el momento, han estudiado unas quince zonas húmedas de la Comunitat.

Sensibilizar a la población

A lo largo de la charla, la asociación también busca "sensibilizar a la población sobre los problemas que comporta la introducción de especies invasoras, como la tortuga de Florida". "Es una de las principales amenazas. La gente las compra y, cuando se hacen grandes, las tiran al río pensando que estarán mejor, pero ese no es su hábitat", lamenta.

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Tras este primer contacto, la entidad espera que el proyecto se prolongue en el tiempo en el río Vaca para hacer un seguimiento de la presencia de estas tortugas.