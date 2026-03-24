Partido clave: Units pel Bàsquet Gandia declara "Día del Club" el derbi Proinbeni vs Benicarló y pide apoyo a la afición
El choque se juega este sábado, 28 de marzo, a las 19 horas en el Pabellón Municipal
Units pel Bàsquet Gandia toma consciencia de la importancia del próximo partido de su primer equipo, Proinbeni, en la Liga de Segunda FEB. Un choque clave para el conjunto de la Safor, que se encuentra en el peor momento de la temporada después de tres derrotas consecutivas.
La victoria se hace necesaria para seguir optando con las máximas garantías a la cuarta plaza de la fase regular, como mínimo, cuando ahora mismo restan cuatro jornadas para el final de la misma.
El club de Gandia he declarado "Día del Club" el derbi autonómico ante el Maderas Sorli Benicarló, programado a las 19 horas de este sábado, 28 de marzo, en el Pabellón Municipal de la capital de la Safor.
Los precios
Units pel Bàsquet pide la afición que acuda a la cancha y que anime a sus jugadores ante el reto de reencontrarse con la victoria. Los socios y socias, patrocinadores y los entrenadores del club podrán obtener su entrada al precio de 5 euros, mientras que los no socios-público en general deberán abonar 15 euros. Los niños y niñas de la cantera hasta los 12 años de edad inclusive tienen las entradas a 2 euros y a partir de los 13 años a 5 euros.
A la venta
La venta anticipada de entradas ya está abierta en las oficinas del club durante toda la semana, de 17.30 a 20 horas, mientras que el sábado se podrán comprar en el mismo Pabellón Municipal a partir de las 17.30 horas.
En el partido de la primera vuelta del campeonato liguero disputado en la localidad castellonense, Proinbeni venció por 80-82 al Benicarló.
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