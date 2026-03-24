Pruebas auditivas gratuitas en Gandia para concienciar sobre su importancia
Las personas interesadas pueden realizarse exámenes en el punto habilitado
Los vecinos y vecinas de Gandia podrán realizarse a lo largo de esta mañana, hasta las 14 horas, pruebas auditivas gratuitas en el mercadillo del Passeig Germanies. La jornada, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia y un centro auditivo, busca sensibilizar a la población sobre la importancia de las revisiones auditivas y la detección precoz de una posible pérdida auditiva.
Concretamente, todos los ciudadanos tendrán la posibilidad de realizarse una prueba auditiva gratuita en el punto habilitado. Las personas que acudan podrán conocer su nivel de audición y, además, recibirán información sobre señales y síntomas que evidencian una posible pérdida auditiva.
El Ayuntamiento de Gandia anima a todos los gandienses, jóvenes y mayores a realizarse una prueba auditiva. Según la Organización Mundial de Salud, más de 1.500 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de pérdida auditiva. Desde el consistorio señalan que si no se detecta a tiempo una pérdida auditiva podría derivar en problemas sociales, como el aislamiento o la falta de comunicación; físicos, como el cansancio, estrés o mareos; psicológicos, como la depresión, irritabilidado o desconfianza y cognitivos, como la demencia o el alzhéimer. Por ello, es muy importante revisar la audición una vez al año.
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