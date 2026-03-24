Semana Santa de Oliva 2026: Consulta la programación

La Junta Central de Hermandades de la Semana Santa de Oliva, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas, presenta el programa de este año. Oficialmente empieza con el Viernes de Pasión, aunque ya se celebró el pregón, a cargo de Fernando Cremades, y la representación de la Passió.

El concejal de Fiestas, Álvaro Sánchez, recordó que la Semana Santa olivense tiene 1.800 cofrades "y un gran seguimiento y participación populares", así como un acto que la singulariza, el Desenclavament, en la iglesia de Santa Maria.

La alcaldesa, Yolanda Pastor, destacó la colaboración del ayuntamiento con la Junta Mayor "para que todos los actos sean un éxito, tanto poniendo a punto los espacios como garantizando la seguridad en los de mayor participación".

PROGRAMACIÓN SEMANA SANTA DE OLIVA 2026

Viernes de Pasión, 27 de marzo

19.30 h. En la Parroquia de Sant Roc, misa con asistencia de las Hermandades de Ntra. Sra. de la Piedad y Ntra. Sra. de los Dolores. Seguidamente, Viacrucis por las calles de la feligresía.

Domingo de Ramos, 29 de marzo

9.30 h. En el paseo de Joan Carles I, reparto y bendición de palmas con asistencia de las hermandades, madrinas y pueblo.A continuación, en las tres parroquias, misa de Domingo de Ramos.Al finalizar la misa, las hermandades visitarán la residencia de ancianos Nuestra Señora del Rebollet.

18.30 h. En la Parroquia de San Francisco de Asís, misa con la asistencia de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Prendimiento. Acto seguido, Viacrucis por las calles de la feligresía.

Lunes Santo, 30 de marzo.

20 h. En la parroquia de Santa Maria, misa con asistencia de las Hermandades Ecce Homo y Santo Sepulcro. Acto seguido, Viacrucis por las calles de la feligresía.

Martes Santo, 31 de marzo

20 h. En la parroquia de Santa Maria misa con asistencia de la Hermandad del Cristo del Amor. Acto seguido, Viacrucis por las calles de la feligresía.

Miércoles Santo, 1 de abril

20 h. En la parroquia de Santa Maria misa con asistencia de la Hermandad de la Vera Cruz. Acto seguido, Viacrucis por las calles de la feligresía.

Jueves Santo, 2 de abril

18.30 h. En la Capilla de Ntra. Sra. del Rebollet, Misa In Coena Domini, con asistencia de la Hermandad Jesús Nazareno. Al finalizar, procesión hasta la parroquia de Santa Maria. Al llegar, visita al monumento por parte de la Hermandad de Jesús Nazareno. Seguidamente, traslado hasta la Capilla de Ntra. Sra. del Rebollet.

19 h. En la parroquia de Santa Maria Misa In Coena Domini.

19.30 h. En las parroquias de San Roque y San Francisco, Misa In Coena Domini.

21.15 h. Traslado de la imagen de la Soledad de la Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores desde la parroquia de San Francisco hasta la parroquia de Santa Maria.

23 h. En las tres parroquias, Hora Santa. Acto seguido, Viacrucis comunitario.

Viernes Santo, 3 de abril

6.30 h. Desde la parroquia de Santa Maria y la Iglesia de Ntra. Sra. del Rebollet, Viacrucis y Sermón de la Montaña.

10.15 h. Bajada del Calvario en procesión hasta la Iglesia de Ntra. Sra. del Rebollet.

12.30 h. Despedida de las imágenes de Jesús y la Virgen en la plaza Joan Baptista Escrivà.

17 h. En la Parroquia de Sant Roc, celebración litúrgica de la Muerte del Señor.

17.30 h. En las parroquias de Santa Maria y Sant Francesc, celebración litúrgica de la Muerte del Señor.

18.30 h. En Santa Maria ceremonia del Descendimiento (Desclavament). Representación plástica del descendimiento del cuerpo de Cristo, muerto en la cruz, acompañado del poema sinfónico compuesto por José Climent y letra de Salvador Soler i Soler.

20 h. Procesión general del Santo Entierro, con la asistencia de todas las hermandades y clero.

Sábado Santo, 4 de abril

23 h. En las tres parroquias, Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, 5 de abril

08.30 h. En las tres parroquias misa con la asistencia de las hermandades, madrinas y pueblo. Al finalizar, desfile del clero y hermandades hasta el paseo de Joan Carles I.

10.15 h. Encuentro entre la Virgen y Jesús resucitado.

Exposiciones

Del 24 al 29 de marzo. En la Sala de Exposiciones de la Casa Maians:

Exposición de las obras del Concurso de Dibujo Infantil Semana Santa 2027.

Exposición del XXX Concurso de Carteles Semana Santa 2026.