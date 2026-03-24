Tres futbolistas de la Safor, campeonas de España sub14 con la selección de la Comunitat Valenciana
Danna Climent Sandoval pertenece al CF Gandia y María López Pelaez y Laia Zalma Estable son del Levante UD
Tres jugadoras de fútbol femenino de la Safor han sido protagonistas del triunfo de la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub14 disputado en Torrevieja este pasado fin semana.
Una de ellas es Danna Climent Sandoval, natural de Llocnou de Sant Jeroni y futbolista del CF Gandia. Ha sido la única jugadora convocada que no pertenece a la cantera de un club profesional valenciano y lo ha hecho compitiendo en una categoría superior, lo que da todavía más valor a su rendimiento y a su convocatoria.
Otra es María López Peláez, del municipio de Beniarjó con ficha del Levante UD. María firma un doblete histórico porque ya fue campeona nacional sub12 y ahora repite con la selección autonómica de la categoría sub14.
La tercera, pero igual de importante es Laia Zalma Estable, del Grau de Gandia, también jugadora perteneciente a la cantera del Levante UD. Las tres actuaron de titulares y tuvieron un papel determinante en la gran final ante la selección de Cataluña con triunfo para la Comunitat Valenciana por 5-0.
La CV domina el fútbol sub14 en España
La Comunitat Valenciana releva a Euskadi como campeona de la categoría sub14. Además, con este título, la Selecció Valenciana es ahora mismo la actual ganadora en esa edad tanto en femenino como en masculino, ya que los chicos sub14 fueron también campeones hace un mes y medio en Zaragoza.
El éxito de esta generación de futbolistas es deslumbrante y pone la guinda a todo el trabajo de los clubes de la Comunitat y de la FFCV con el Área Valenta. Todas ellas conducidas por un staff técnico, comandado por Luis Sánchez, que ha sabido dar con la tecla para hacer funcionar como un reloj a este grupo.
Hay que tener en cuenta que hasta once jugadoras que fueron campeonas de España con la sub12 hace dos años repiten título.
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