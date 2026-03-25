Aceite de oliva, azúcar, huevos y masa madre: Gandia exhibe sus "mones i panous" artesanos de Semana Santa

La Mostra de Mones i Panous de Gandia es ya un clásico en la vida social de la ciudad. El ayuntamiento y la Associació de Pastissers i Forners se unen para dar visibilidad a unos productos artesanos, elaborados por los comercios locales, esas panaderías y hornos de toda la vida.

La Mostra de este año se ha programado del 30 de marzo al 2 de abril. Se montará en el paseo de les Germanies, frente a la Casa de la Cultura. Se inaugura el lunes día 30 a las 17 horas.

La iniciativa incluye una serie de talleres para niños y niñas, que se llevarán a cabo los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en el mismo paseo gandiense y el día 1 también en el Grau (plaza de la marina), todos ellos en horario de tarde. Además, los talleres van a tener un carácter solidario. Se pagarán 3 euros de donativo y la recaudación irá destinada al Preventorio.

La Mostra de Mones i Panous de Gandia se ha presentado este miércoles por parte de la concejala de Comercio, Elena Moncho, y el presidente y directivo de la Associació de Pastissers i Forners, Miguel Roselló y Román Buj.

Calidad suprema

Los dos pasteleros han destacado que la calidad de los productos artesanos que ellos elaboran "nada tiene que ver con los que venden las grandes cadenas de supermercados, que te hacen 10.000 monas por hora".

"Lo nuestro es puramenta artesano. Con aceite de oliva, azúcar, huevos y masa madre hacemos las monas y panous. La tarea no es fácil, pero la realizamos con gusto porque la gente sabe apreciarla", comentan los comerciantes.

Roselló y Buj defienden su oficio, aunque "cada día somos menos. Es laborioso y trabajamos en fechas en las que todos están de vacaciones. Cuando más fiesta es, más trabajo tenemos", sentencian.

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La concejala Elena Moncho ha destacado en su intervención que la Mostra también sirve para dar a conocer "nuestros productos artesanos a la gente que viene de fuera, a los turistas y visitantes de la ciudad, e informarles en dónde pueden comprarlos".