Beniflà impulsa su plan de modernización con las obras para reurbanizar la calle Sant Jaume

Las obras de mejora integral de la calle Sant Jaume de Beniflà siguen a buen ritmo, tal como ha podido comprobar el alcalde del municipio, Borja Gironés, que se ha acercado a supervisar el avance de los trabajos de renovación del vial, acompañado de la arquitecta municipal, Lara Monzó.

Estas obras, que arrancaron hace dos semanas, suponen una actuación muy esperada por los vecinos, ya que, con ellas, se renovará por completo esta vía adaptándola a las necesidades actuales y siguiendo el estándar de calidad de las recientes actuaciones del municipio.

Durante la visita, Gironés ha comentado que con esta intervención «se reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la mejora progresiva de los espacios del municipio, apostando por infraestructuras modernas y adaptadas a los actuales criterios de accesibilidad universal, seguridad y confort urbano».

Los trabajos, que se incluyen dentro del plan estratégico del municipio (el PUAM) y que corresponden a una de sus líneas prioritarias, continúan el proceso de peatonalización del casco antiguo y contemplan la mejora de la accesibilidad peatonal, la renovación del pavimento y las aceras y la adecuación de la red de desagües pluviales, con el objetivo de garantizar una evacuación más eficiente ante episodios de lluvias intensas, cada vez más frecuentes.

Una calle más amable

También se actuará sobre el entorno urbano para conseguir una calle más cómoda, segura y amable, tanto para los residentes como para los visitantes.

Con el fin de minimizar las molestias y facilitar los trabajos, las obras se han planificado en dos fases diferenciadas: por un lado, se han iniciado las obras en el tramo comprendido entre la avenida Regne de València y la calle Jardí. Una vez concluyan, se iniciarán los trabajos en el segmento entre la calle Jardí hasta la calle Catorzena. De este modo, se reduce el impacto sobre la movilidad y la actividad diaria en la zona ya que, durante las obras, está prohibido estacionar y circular por las zonas en las que se esté trabajando en ese momento.

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El jefe del gobierno local ha agradecido la colaboración de los vecinos destacando que «es por el bien común de la localidad», ya que «con esta actuación el municipio da un paso más hacia un entorno urbano más accesible, sostenible y pensado para las personas», quien también ha aprovechado para «agradecer la financiación de las obras a la Diputación de Valencia a través del Pla Obert d’Inversions, dentro de su programa de ayuda a los municipios para la modernización de infraestructuras y servicios públicos». El presupuesto total que cubre íntegramente el ente provincial asciende a 176.758,57€.