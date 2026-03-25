El CA Safor Teika de Gandia ya conoce las fechas y a los rivales de la jornada inaugural de la Liga Nacional de 1ª División
El club "groguet" compite fuera de casa al no poder hacerlo como anfitrión por no disponer de la pista
El Club Atletisme Safor Teika vuelve a competir este año en la Liga Nacional de Primera División con sus equipos absolutos de hombres y mujeres. La entidad gandiense ya conoce las fechas y a los rivales de la jornada inaugural de esta competición.
Los chicos tendrán que viajar hasta Badajoz para competir el sábado 25 de abril contra el club local y anfitrión, Delsur Coop La Palma (Andalucía) y Atletismo Portugalete del País Vasco.
Este encuentro se hubiera podido disputar en Gandia, pero es imposible al no estar disponible la pista por el retraso de las obras de reforma de dicha instalación.
Rivales potentes
Las chicas del club "groguet", por su parte, participarán en el encuentro que tendrá lugar en Cornellà (Barcelona) el domingo, 26 de abril. contra el club de casa, además del Lleida UE y At. Intec Zoiti (Aragón).
El principal objetivo del CA Safor Teika en la segunda categoría más alta del atletismo español es la permanencia. Para ello , se ha reforzado con la incorporación de algunos y algunas atletas.
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