Cuatro cofradías de la Semana Santa de Gandia ya llevan sus imágenes a hombros de mujeres: "No entendemos la negativa de Sagunt, ya que la fe la vivimos todos"

El veto de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunt a la participación de mujeres en la Semana Santa ha reabierto un intenso debate que ha llevado, incluso, al Gobierno de España a iniciar los trámites para retirar a esta celebración su condición de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Gandia ha conseguido avanzar y eliminar cualquier tipo de discriminación en su Semana Santa. De hecho, el último avance en materia de igualdad se produjo en 2024. Concretamente, la Hermandad del Santísimo Cristo del Silencio permitió que las mujeres pudieran participar como capuchinas, igual que los hombres, en las distintas procesiones. Hasta el momento, las féminas solo podían hacerlo vestidas de clavariesas o manolas.

Las mujeres han ostentado distintos cargos en la fiesta. María José Martí fue elegida durante dos mandatos como Presidenta de la Junta Mayor de Hermandades. Actualmente, la Junta Directiva cuenta con la presencia de varias mujeres. Además, este año, cinco de las ocho hermandades y cofradías de la ciudad están presididas por una Hermana Mayor.

La presencia de las mujeres en esta fiesta es ya tan significativa que algunos pasos de cuatro cofradías de la ciudad son portados por ellas. Se trata de las hermandades del Santísmo Ecce Homo, con la imagen de la Virgen de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo en su Pasión; Nuestro Padre Jesús Nazareno, con María Madre; el Santo Sepulcro, con Nuestra Señora de la Esperanza, y Oración de Jesús en el Huerto.

Decenas de mujeres portadoras ante la imagen en una de las calles de Gandia. / Levante-EMV

Algunas de estas portadoras han manifestado su descontento ante el veto de la cofradía de Sagunt. Isabel Rocher, es la jefa de las portadoras de la Hermandad del Santísimo Ecce Homo. Ella lleva varios años en la cofradía y en el último lustro se ha convertido en una de las mujeres que lleva a hombros el paso. "No puede ser que se amparen y se anclen en la tradición para no dejar paso a las mujeres", denuncia, a la vez que recalca la necesidad de que la fiesta "avance". Ella es una apasionada de la Semana Santa y las procesiones, por lo que, en el momento en el que la hermandad informó de que iban a realizar una imagen que debía ser portada por mujeres, no dudó en dar el paso. En un primer momento, se sumaron veinte féminas, pero en la actualidad ya son 52 portadoras. "Nace por la inquietud de la propia hermandad. Antes ya habían dado otros el paso y decidimos tirar adelante", recuerda.

"Me tuve que esconder"

No obstante, reconoce que el camino no ha sido fácil y ella, durante su juventud, ya sufrió este tipo de discriminación. "Con 14 años intenté salir en la Hermandad de la Dolorosa, pero no me dejaron. Me tuve que esconder", recuerda. Añade que "por suerte, la situación en la ciudad ha cambiado". Rocher, por otra parte, insiste en "la riqueza que aportan las mujeres a la fiesta". "Me gustaría recordarles que la fe la vivimos igual los hombres que las mujeres, por lo que no entiendo este debate en una cofradía con tanta gente", lamenta en alusión a los hechos acontecidos en Sagunt.

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La joven Desi Castelló también es una de las 29 portadoras en la Hermandad del Nazareno. Este año se estrena como jefa de trono, es decir, la persona encargada de organizar las posiciones para que "todo salga a la perfección". Ella tampoco entiende el debate que se ha generado en Sagunt, puesto que, en sus palabras, "las mujeres ya hace tiempo que deberían estar integradas en la fiesta". Las primeras féminas formaron parte de esta hermandad a principios de los años 80. En 2001 fue la primera vez que hombres y mujeres portaron la imagen a hombros. Y ya en 2014 decidieron que uno de sus pasos fuese únicamente llevado por mujeres. "Hemos demostrado que, desde hace muchos años, la mujer está integrada en la fiesta y ha estado presente en todos los aspectos", concluye.