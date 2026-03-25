Detenido 'in fraganti' en Almoines tras robar en un campo de aguacates

La Policía Local de Almoines detuvo a un hombre "in fraganti" tras robar en un campo de aguacates de la localidad. Los hechos sucedieron el viernes pasado entre las siete y las ocho de la tarde. Los agentes fueron alertados por el propietario del huerto, a través de una llamada telefónica, de que habían avistado a un hombre desconocido en la parcela.

Tras desplazarse de inmediato al lugar esperaron a la entrada del camino, ya que es el único acceso posible al campo, y además habitualmente está cerrado a los vehículos a motor. Al poco localizaron a un hombre que salía en bicicleta con tres bolsas cargadas de aguacates.

El ladrón fue debidamente identificado, se le requisó la fruta, con un peso total de 20 kilos, que fue devuelta a su legítimo propietario, y quedó en libertad. Se instruyeron las diligencias oportunas y estas fueron remitidas a la Guardia Civil. Teniendo en cuenta el alto precio del aguacate el ladrón podría haber obtenido unos 60 euros por esa mercancía.

Fuentes de la Policía Local informan que en los últimos dos meses han recibido denuncias de más robos de aguacates en el término municipal, pero esta es la primera vez en este año que logran arrestar a un implicado en los hechos. El municipio no tiene guarda rural y las competencias en este caso corresponden a la Guardia Civil.

El cultivo de aguacate se está implantando poco a poco en Almoines, sobre todo en antiguos campos de naranjos, aunque aún no es mayoritario, y se calcula que habrá unas siete hanegadas. Continúa la temporada de su cosecha.

En algunos huertos ya los han recogido pero los propietarios a veces se dejan uno o dos árboles para consumo propio, circunstancia que aprovechan los amigos de lo ajeno para actuar. Además, se trata de una fruta más fácil de transportar que las naranjas.