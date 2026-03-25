Gandia finaliza la renovación de la calle Alfauir tras invertir 202.188 euros

En Gandia ya han finalizado las obras de reurbanización de la calle Alfauir, una actuación municipal enmarcada dentro del Pla de Humanización de Plazas y Calles que ha supuesto una inversión de 202.188 euros.

Los trabajos, que se han desarrollado durante cuatro meses, se han ejecutado cumpliendo los plazos previstos. El alcalde, José Manuel Prieto, visitó este miércoles el resultado final de la actuación, acompañado por la presidenta de la Junta de Distrito de Benipeixcar, Inma Rodríguez.

Tal y como explicó el alcalde, la intervención tuvo como objetivo la reurbanización integral de la calle, optimizando la sección viaria existente y adaptándola a la normativa vigente en materia de accesibilidad. De este modo, se ha configurado una vía con un único sentido de circulación para el tráfico rodado, plazas de aparcamiento en cordón en uno de los laterales y aceras en ambos márgenes.

Además, se han renovado las infraestructuras básicas, incluyendo la red de alcantarillado —con la sustitución de las conducciones existentes por otras nuevas de mayor capacidad—, la red de agua potable y las canalizaciones del alumbrado público. También se han recolocado imbornales y se ha mejorado el sistema de drenaje.

En cuanto a la integración ambiental la actuación ha incorporado alcorques para la plantación de nuevo arbolado, así como la instalación de la correspondiente red de riego, contribuyendo a generar un entorno urbano más amable y sostenible.

Finalmente, está prevista la instalación de nuevo mobiliario urbano, como papeleras, bancos y bolardos, que se concretará en coordinación con los vecinos para adaptarlo a sus necesidades.