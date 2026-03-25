La marea azul cielo tomará Gandia el 26 de abril: La XVII Cursa de Dona Vicky Foods se presenta en sociedad

"Será un nuevo éxito, estoy convencido". Es el pronóstico del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, sobre la XVII Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia. Las palabras de Prieto llegan horas después de la presentación en sociedad oficial del evento. La Cursa de 2026 está programada el domingo, 26 de abril.

Miles de mujeres inundarán la ciudad con la camiseta azul cielo, que es la elegida en esta edición para que la vistan las participantes.

El propio alcalde habla de empoderamiento y solidaridad, destacando que "muchísima gente contribuye a la organización de este gran acontecimiento que nos proyecta como ciudad de igualdad y respeto".

La presentación de la XVII Cursa de Dona Vicky Foods se ha celebrado este martes en un acto que ha llenado la Casa de la Cultura de Gandia.

Inscripciones

Las inscripciones están abiertas hasta el martes, 21 de abril. en la web oficial (cursadeladonagandia.com) y en los puntos físicos de establecimientos colaboradores de Gandia y localidades cercanas.

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Además, se fomentará la inscripción en los centros escolares, con un “pack” de muestras de camisetas y acceso a la plataforma de inscripción. El CA Safor Teika es el organizador de la jornada.