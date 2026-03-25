Oliva solicita acogerse al 2 % cultural para la recuperación de los restos de su Palau Comtal

El Ayuntamiento de Oliva ha solicitado la subvención en el marco del Programa 2 % Cultural, convocado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para llevar a cabo la segunda fase del Palau Comtal. En el caso de que el Gobierno de España aprobara su inclusión, el consistorio abonaría cerca de 345.000 euros, mientras que el ministerio se haría cargo de cerca de 805.000 euros.

El concejal de Urbanismo, Joan Mata, explica que esta inclusión "permitiría sacar a la luz nuevos restos" de esta construcción del siglo XIII. No es la primera vez que el consistorio lleva a cabo esta solicitud. En sus palabras, "para poder estar en la lista, las casas en las que se actuaría tendrían que ser del ayuntamiento. Por el momento, todas son ya nuestras, excepto una que se está tramitando".

Mata considera que se trata de "una gran oportunidad para recuperar este espacio". La petición llega después de que el consistorio haya invertido recientemente 143.000 euros en la adquisición de tres inmuebles situados dentro del antiguo recinto del Palau Comtal. La compra se incluye en el Plan Director del Palau, que busca recuperar esta construcción del siglo XIII mediante una rehabilitación integral.

Tras estas tres adquisiciones, Oliva ya cuenta con 20 de los 44 inmuebles contemplados en el plan. En la actualidad, la mayoría de sus restos se encuentran ocultos en el interior de las casas de las calles Comare, Torres, Aula y Duc d’Osuna. Mata añade que "el 2 % cultural permitiría que se vieran más elementos situados en el interior". En sus palabras, "hay más elementos en pie del Palau de los que la gente piensa".

El Palau Comtal, que fue declarado Monumento Arquitectónico-Artístico en 1920 y el quinto Bien de Interés Cultural reconocido en la Comunitat Valenciana, busca, en palabras de Mata, recuperar y dar vida al casco antiguo de la ciudad.

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El ayuntamiento trabaja en la adquisición de todos los inmuebles que forman el Palau Comtal, que desde el año 1891 sufrió un grave proceso de deterioro tras su venta. "Recuperar todos los inmuebles es un proceso que conllevará su tiempo", afirma el concejal. El consistorio solo puede adquirirlas por dos vías, es decir, cuando los propietarios las pongan a la venta o que el ayuntamiento pacte la adquisición con ellos. "Estamos en ello. Cada vez que sale una oportunidad tenemos que aprovecharla", concluye el concejal, que espera que Oliva figure en esta lista de subvenciones para sacar a la luz todos los restos que siguen ocultos.