Los pisos turísticos en Oliva ya igualan los precios de Gandia en Semana Santa y superan los 2.000 euros semanales

Tras el bullicio de las Fallas, llega la esperada Semana Santa. Las carpas, los blusones y los trajes dan paso a la playa, la gastronomía y los días de descanso. Muchos turistas aprovechan estas fiestas para disfrutar de la costa. Las reservas de pisos turísticos y hoteles se encuentran casi al completo. Gandia y Oliva se han convertido en los destinos turísticos preferidos, con pisos que superan los 2.000 euros semanales.

A pocos días del arranque de la Semana Santa, y según un conocido portal de reservas, en Oliva un 76 % de los pisos turísticos ya están ocupados para la próxima semana (lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril). La ciudad cuenta con cerca de 90 inmuebles para arrendar los próximos días. El piso más barato para dos adultos tiene un coste de 600 euros. Concretamente se trata de un apartamento de un dormitorio de 25 metros cuadrados con cocina privada y balcón. Se encuentra a 2,2 kilómetros de la playa.

El piso más caro cuesta 2.900 euros y dispone de tres dormitorios, dos baños, una cocina y cerca de 117 metros cuadrados. Cabe destacar que los precios fueron consultados ayer, por lo que el coste puede variar según la disponibilidad y las fechas.

Los precios son muy similares a los pisos turísticos situados en la playa de Gandia. Según se recoge en el conocido portal, un 86 % de los alojamientos ya no están disponibles durante esas fechas. Las personas interesadas pueden acceder a unas 45 ofertas, aunque estas pueden variar dependiendo de las reservas y las cancelaciones.

El alojamiento más caro en la capital de la Safor se sitúa en torno a los 2.000 euros. Se trata de una villa con cuatro dormitorios, mientras que los apartamentos alcanzan los 1.800 euros. Concretamente, dispone de tres dormitorios, baños y cocina y está situado cerca del mar y a cinco kilómetros del centro.

Los apartamentos más baratos en Gandia para la próxima semana tienen un coste de 400 euros. Se trata de una habitación doble en una pensión situada a 900 metros de la playa. Los hoteles rondan los 500 euros, aunque se trata de alojamientos sin régimen.

Las ofertas son más variadas durante la segunda semana de Pascua (6 de abril al 12 de abril). En este caso, todavía existen unos 110 pisos disponibles, que rondan entre los 250 euros y los 1.900 euros, según las características.

Retos futuros

El turismo se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la capital de la Safor. La Càtedra de Pensamiento Territorial Joan Noguera de la Universitat de València concluye en su informe anual del Observatori Territorial de Gandia que el mercado laboral de la ciudad continúa caracterizándose por una fuerte presencia del sector servicios, estrechamente vinculado al turismo.

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La fuerte influencia del turismo en la ciudad —en 2025, por ejemplo, superó por tercer año consecutivo los niveles previos a la pandemia— obliga a afrontar una serie de retos. La Càtedra, como se recoge en el informe, advierte de la necesidad de gestionar este crecimiento de forma equilibrada para evitar efectos negativos en el mercado de la vivienda, el espacio público y los servicios municipales. Asimismo, señala que el turismo ofrece margen para avanzar hacia modelos de mayor valor añadido, vinculados a la cultura, la naturaleza, el deporte y la gastronomía, con el objetivo de reducir la dependencia del turismo estacional.