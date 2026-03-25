Gandia se queda sin empresa de mantenimiento de instalaciones deportivas

El concejal del PP de Gandia David Ronda denunció que desde principios de marzo la ciudad no ofrece el servicio de mantenimiento de instalaciones deportivas, ya que el contrato con la adjudicataria caducó el pasado día 4, sin que el Gobierno local haya encontrado, todavía, una alternativa para garantizar su continuidad.

Ronda señaló en rueda de prensa que esta situación “no es sobrevenida ni inesperada”, ya que el Gobierno local “sabía desde el 3 de diciembre de 2025 que el contrato caducaba de inmediato”. Sin embargo, “tres meses después, Gandia sigue sin una solución, lo que evidencia una absoluta falta de planificación".

“Hoy Gandia tiene polideportivos, campos y centros deportivos sin un servicio estructurado de mantenimiento”, criticó Ronda. El edil popular lamentó que esta situación “agrava aún más los problemas que ya venían denunciando los usuarios”, y advirtió que “si ya existían quejas por el estado de las instalaciones, ahora el problema es todavía mayor porque directamente no hay mantenimiento”.

Ronda responsabilizó directamente al concejal de Deportes, Jesús Naveiro, al que acusa de “dejadez y negligencia en la gestión deportiva”, y aseguró que “esto no es un problema puntual, sino un fallo de gestión que afecta al día a día de miles de vecinos”.

En este sentido, criticó que el Gobierno local “anuncie continuamente grandes proyectos deportivos que nunca se materializan, como el Gandia Arena o la pista de atletismo, mientras descuida lo más importante: el mantenimiento diario de las instalaciones que utilizan los ciudadanos”.

Respuesta del Gobierno local

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, reconoció que no han activado la prórroga con la actual contrata, tras haberse adjudicado hace dos años, y que los técnicos municipales están preparando un nuevo pliego de condiciones, "pero vamos a sectorizar en tres áreas, piscinas y fontanería, jardinería y electricidad".