La restauración del río Serpis en Gandia avanza como uno de los principales proyectos fluviales de la Safor

Gandia avanza en uno de los proyectos de restauración fluvial más relevantes llevados a cabo en la Safor en los últimos años. Tras una primera fase de retirada de cañas y la plantación de vegetación de ribera autóctona, ahora la concejalía de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar, avanza en la segunda fase del programa en el tramo bajo del río Serpis.

Concretamente, los últimos trabajos desarrollados se han llevado a cabo en un tramo de un kilómetro que todavía no había sido intervenido hasta el momento.

El proyecto arrancó en 2023 con una primera fase, que se centró en la eliminación de la vegetación invasora, especialmente las cañas, con la ayuda del organismo de cuenca. Durante este periodo, también se instalaron geotextiles para evitar la reaparición de estas especies, que estuvieron presentes durante dos años y comenzaron a retirarse tras el verano de 2025.

El proyecto se desarrolla en dos líneas principales. Por una parte, la CHJ elimina la vegetación exótica invasora y la plantación de vegetación de ribera autóctona para mejorar la calidad ambiental y aumentar la capacidad de desagüe.

El consistorio, por su parte, trabaja en la compra de terrenos en la ribera izquierda del río para completar la conexión del Anillo Verde. La actuación permitirá prolongar el recorrido actual, que finaliza en el puente de Carrefour, hasta la zona de Venecia y el mar, lo que mejora la conectividad y los espacios verdes del municipio.

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La concejala encargada de esta área, Alícia Izquierdo, y el director general de Medio Natural, Daniel Muñoz, han visitado recientemente los trabajos correspondientes a esta segunda fase. "Aunque en un momento determinado el proyecto se quedó sin dotación económica, las gestiones realizadas con la Confederación y la Comisaría de Aguas han permitido modificarlo y ampliar su presupuesto, garantizando así su continuidad", ha explicado Izquierdo.