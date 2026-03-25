La salud mental, la sexualidad o el uso de las redes sociales: Gandia pone en marcha una escuela para orientar a las familias

La concejala de Educación de Gandia, Esther Sapena, presentó este miércoles la Escuela Pública de Familias, en una rueda de prensa junto con la representante de la Coordinadora de Asociaciones de Familiares de Alumnos (AFA) públicas de la ciudad, Almudena Perelló, y la portavoz de la AFA del IES Joanot Martorell, Gisela Garay.

Este proyecto, en el que también colabora Fampa-València y la Confederación Gonzalo Anaya, consiste en una serie de talleres abiertos y gratuitos al público en general para dar herramientas a las familias con las que abordar determinadas temáticas, como por ejemplo la salud mental, las redes sociales o las relaciones con los hijos adolescentes, a la vez que se pone en valor la educación pública. Se impartirá en varios colegios e institutos públicos de la ciudad desde hoy, 25 de marzo, hasta el 4 de junio.

La concejala explicó que esta iniciativa "tiene voluntad de permanencia, por lo que no se quedará en un ciclo de charlas de un trimestre, y se reeditará el próximo curso escolar". La idea es que llegue a diferentes barrios en igualdad de oportunidades, y confía en que tenga buena acogida por parte de padres, familiares y tutores. Además, habrá un espacio de crianza en el que facilitar la conciliación de la vida laboral.

Temas consensuados

"Mientras hay quienes pretenden segregar, nosotros queremos acompañar a todas las familias", aseguró Sapena, y añadió que es un programa "perdurable y con una mirada de ciudad", como Patis Oberts o Infància als Barris, también organizados por el departamento de Educación.

Almudena Perelló añadió que las asociaciones, antes de decidir y programar los temas de las charlas que más preocupan, hicieron una encuesta previa, por lo que todos ellos se han decidido por consenso.

Agradeció también a la dirección de los centros la apertura de los mismos para este ciclo y valoró la iniciativa. "Hasta ahora hemos venido haciendo charlas puntuales en los centros, pero esta Escuela Pública de Familias pretende abarcar a toda la ciudad", comentó.

PROGRAMACIÓN ESCUELA PÚBLICA DE FAMILIAS

MARZO

Día 25, 18.15 horas. "Infancia e internet: más allá del control parental". Carles Hernández Coscollà. CEIP Joan Martorell.

Día 31, 19 horas. "Cómo fomentar el autocontrol". Mayte Calafat Frasquet. CEE Enric Valor.

ABRIL

Día 23, 19 horas. "Prevención de la depresión y ansiedad".

Marian Suay Darder. CEE Enric Valor.

Día 30, 18.30 horas. "Hablando de sexualidad con nuestros hijos e hijas". Silvia Marzo Medina. IES Ausiàs March.

MAYO

Día 6, 19 horas. "Cómo fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración". Carles Hernández Coscollà. CEIP Botànic Cavanilles.

Día 28, 19 horas. "Comunicándonos con nuestros adolescentes". Carles Hernández Coscollà. IES Tirant lo Blanch.

JUNIO

Día 4, 19 horas. "Cómo poner límites sin enfadarse". Clara Ménsua de Frutos. CEIP Mondúver.