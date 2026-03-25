Tavernes de la Valldigna mejora sus instalaciones deportivas: Ya están marcha las obras en el Vergeret
La remodelación de vestuarios y lavabos cuenta con un presupuesto de 315.577,17 euros
Pepe Juan
En Tavernes de la Valldigna ya están en marcha las obras de remodelación de vestuarios, lavabos y salas de usos múltiples en el Camp del Vergeret, a cargo de la empresa Vareset 96 S.L. por un importe de 315.577,17 €. La actuación está subvencionada por la Diputación de Valencia dentro del Plan de Inversiones 2024-27.
El concejal de Deportes, Josep Llàcer, considera que "eran unas obras necesarias, ya que el edificio se construyó allá por el año 1980 del siglo pasado y había muchos elementos antiguos y deteriorados".
Los vestuarios serán reformados para que cumplan las normas de accesibilidad, pero también se actuará en cubiertas, carpintería exterior, acabamientos interiores y equipamientos sanitarios.
Las actuaciones concretas
Las actuaciones en concreto serán: Rehabilitación de la cubierta con aislamiento térmico; repintar las cúpulas, renovar la carpintería metálica con pintura aislante, renovación de lavabos y duchas, cambio de instalación eléctrica, iluminación, mejora de paredes y suelos y equipamientos sanitarios y falsos techos. Además, se mejorará la accesibilidad para personas discapacitadas adecuadas a las normativas vigentes.
Mejoras necesarias
Los principales usuarios del Vergeret, que son los equipos de rugby, el club de patinaje o el de atletismo, acogen con satisfacción estás obras tan reivindicadas para mejorar las instalaciones deportivas de la Tavernes de la Valldigna.
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