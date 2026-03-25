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Tavernes de la Valldigna mejora sus instalaciones deportivas: Ya están marcha las obras en el Vergeret

La remodelación de vestuarios y lavabos cuenta con un presupuesto de 315.577,17 euros

Las obras de mejora del Vergeret en Tavernes de la Valldigna ya han comenzado

Las obras de mejora del Vergeret en Tavernes de la Valldigna ya han comenzado / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

En Tavernes de la Valldigna ya están en marcha las obras de remodelación de vestuarios, lavabos y salas de usos múltiples en el Camp del Vergeret, a cargo de la empresa Vareset 96 S.L. por un importe de 315.577,17 €. La actuación está subvencionada por la Diputación de Valencia dentro del Plan de Inversiones 2024-27.

El concejal de Deportes, Josep Llàcer, considera que "eran unas obras necesarias, ya que el edificio se construyó allá por el año 1980 del siglo pasado y había muchos elementos antiguos y deteriorados".

Los vestuarios serán reformados para que cumplan las normas de accesibilidad, pero también se actuará en cubiertas, carpintería exterior, acabamientos interiores y equipamientos sanitarios.

Las actuaciones concretas

Las actuaciones en concreto serán: Rehabilitación de la cubierta con aislamiento térmico; repintar las cúpulas, renovar la carpintería metálica con pintura aislante, renovación de lavabos y duchas, cambio de instalación eléctrica, iluminación, mejora de paredes y suelos y equipamientos sanitarios y falsos techos. Además, se mejorará la accesibilidad para personas discapacitadas adecuadas a las normativas vigentes.

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Mejoras necesarias

Los principales usuarios del Vergeret, que son los equipos de rugby, el club de patinaje o el de atletismo, acogen con satisfacción estás obras tan reivindicadas para mejorar las instalaciones deportivas de la Tavernes de la Valldigna.

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