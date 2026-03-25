Terra Mercat vuelve a Marxuquera con 24 puestos de productos locales

Llega a Marxuquera una nueva edición del Terra Mercat, una jornada centrada en los productos locales en un entorno emblemático.

La presidenta de la Junta de Distrito de Marxuquera, Liduvina Gil, ha anunciado que esta edición tendrá lugar el próximo sábado 29 de marzo, en horario de 9:30 a 14:00 horas, en la plaza de la Ermita de Marxuquera. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de más de 24 puestos.

Según ha explicado Gil, esta iniciativa es posible gracias a la colaboración entre la Asociación de Vecinos de Marxuquera, la Asociación de Festeros y el Ayuntamiento de Gandia, a través de la Junta de Distrito de Marxuquera. “Se trata de un mercado de proximidad pensado para la ciudadanía, que en esta ocasión contará con más de 24 puestos”, ha destacado.

Además de la oferta comercial, el Terra Mercat incluirá actividades dirigidas a los más pequeños, por lo que se convierte en una propuesta de ocio para toda la familia en un entorno natural privilegiado.

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La presidenta ha invitado a toda la ciudadanía a participar en esta jornada: “Os animamos a venir y disfrutar de este mercado en un espacio tan fantástico como es Marxuquera”.