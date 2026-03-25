La zona recreativa de Miramar, blanco de actos vandálicos desde el inicio de las obras
El Parc dels Somnis, que ha costado más de 160.000 euros, sufre destrozos de elementos y de mobiliario
El ayuntamiento, que tiene grabado los hechos y ya ha puesto denuncia, trabaja para acondicionar de nuevo el espacio y confía en abrirlo antes de Pascua
Uno o varios incívicos le tienen algo más que manía al Parc dels Somnis, en Miramar, la nueva área recreativa que el ayuntamiento ha construido dentro del polígono, detrás de un supermercado.
Ha supuesto una inversión de 160.000 euros, con fondos del Ivace, pero finalmente costará mucho más, porque desde el inicio de las obras está siendo objeto de repetidos actos de vandalismo que han afectado a distintas zonas en construcción.
"Es romper por romper", lamenta la alcaldesa, Pilar Peiró, quien no da crédito a las conductas incívicas que han lastrado este parque. En diciembre de 2025 alguien se subió a una retroexcavadora, la arrancó, todavía ni en la empresa constructora ni en el ayuntamiento se explican cómo, y destrozó parte de un muro, escaleras y mesas.
Cuando ya estaba listo para su apertura al público, de hecho se pretendía inaugurar antes de Fallas, los vándalos han vuelto a actuar, causando destrozos en las barbacoas o "torradors", otra vez en las mesas de picnic y una escalera, y han grafiteado bancos. Han arrancado grifos de las pilas con tal fuerza que estas últimas han quedado inservibles y se tendrán que sustituir.
El Gobierno local advierte que la zona ya estaba vigilada mediante cámaras de seguridad, que los últimos hechos han sido grabados, y que se ha puesto la correspondiente denuncia a la Guardia Civil. Además, la Policía Local ha intensificado la vigilancia. "Suerte que la zona de juegos infantiles la tenemos precintada, y ahí tenemos una tirolina que vale un dineral", añade Peiró.
Actualmente se trabaja para acondicionar de nuevo el espacio y la alcaldesa confía en que, pese a todo, pueda abrirse antes de Pascua para que lo pueda disfrutar la ciudadanía.
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