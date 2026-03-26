La actividad de las tintorerías en Fallas y Semana Santa ya no es la que era: En Gandia manda la época del "cambio de armario"

Los nuevos hábitos sociales, entre los que destaca la utilización de ropa más deportiva o la moda rápida -prendas de baja calidad que se utilizan pocas veces- como claro ejemplo, han variado el rol que hasta hace pocos años tenían negocios como las tintorerías.

Lo explican con detalles dos especialistas en la materia. Óscar, de Tintorería Franco de Gandia, con experiencia desde 1995, asegura que "la época de más trabajo es cuando la gente cambia el armario, de una estación a otra, generalmente entre primavera a verano que es cuando la gente limpia y guarda las prendas de invierno"

Según el profesional, "la campaña de Fallas existe, pero el número de falleras que se ven por las calles es mucho mayor que el que utiliza el servicio de la tintorería para limpiar los trajes después o antes de las fiestas. La gente no limpia el traje todos los años".

En Semana Santa, según Óscar, "también hay trabajo, sobre todo antes, pero, ahora, los tejidos de las vestimentas de esta celebración son diferentes a los de antes. Son más sintéticos y se pueden lavar y limpiar en casa".

Ósca regenta una de las tintorerías más conocidas de Gandia. / Salva Talens

Todavía hay gente meticulosa, que se fija mucho en cómo quedan los trajes tras pasar por la tintorería, pero "mi percepción es que ahora ya no es tanto porque los tejidos son de más baja calidad, más económicos. Antes, eran más delicados", comenta.

Explica el especialista en la materia que "hay dos tipos de limpieza, una en seco, que es química, porque no se utiliza agua sino un producto que es un disolvente. Hay otra que se realiza con agua. Los trajes de los falleros son más simples en cuanto a la limpieza".

Cristina, de Tintorería Darling en Gandia, lleva 26 años en el oficio. "Aquí hay movimiento antes de Fallas porque hay gente que no ha limpiado el traje el año anterior y después de Fallas para guardarlo hasta el próximo año. Ahora está la campaña de Semana Santa para salir en las procesiones", indica.

El traje de fallera "solo se puede limpiar en seco, con un disolvente especial, mientras que los de Semana Santa necesitan limpieza en seco si son de los de antes porque los actuales son más sintéticos y se pueden lavar en casa. También hay gente que trae los trajes solo para planchar", destaca la jefa de Darling.

También afirma que "lo guarda proporción la cantidad de gente que ves por las calles vestidos de falleras y falleros con los y las que vienen aquí a limpiar los trajes".

Cristina regenta otra de las conocidas tintorerías de Gandia. / Salva Talens

"Esas campañas existen y se nota. Nosotros empezamos en febrero con los trajes de fallera hasta Fallas. Son dos o tres semanas de movimiento. Hay gente que tiene miedo a límpiar los trajes pero no hacerlo supone deterioro de un año para otro. Si un traje cuesta 3.000 euros gastarse 65 euros en una límpieza no es nada. También pasa esto con los trajes de Semana Santa, pero en Fallas más", subraya.

"La época del cambio de armario es la de más trabajo. Hasta agosto estamos limpiando abrigos, edredones, alfombras, todo de invierno, que se limpia para guardarse hasta el próximo invierno", puntualiza.

"Antes la gente utilizaba más los trajes, los vestidos de mudar, iba más arreglada con prendas más delicadas... pero ahora la gente va más de sport. Han cambiado los hábitos", reitera Cristina.

"Hay mucha ropa en general que antiguamente tenía que pasar por la límpieza en seco en tintoreria, pero ahora las fibras que salen al mercado se pueden limpiar en casa porque casi todo se puede lavar. Antes había muchas prendas las lana o seda, los abrigos eran de pañete y ahora todo es más sintético", opina.

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Darling atendió a la fallera a la que se le quemaron los trajes en las pasadas Fallas de Gandia: "nos trajeron uno y se lo limpiamos en menos de 24 horas. La familia quedó super agradecida. Encima no le cobramos. Le hicimos un tratamiento especial, pero es secreto profesional".