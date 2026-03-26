El bulevar que liberará de camiones el Grau de Gandia y dará acceso al "ecocamping" estará listo en octubre

Las obras de prolongación de la carretera Natzaret-Oliva, la CV-605, a su paso por el Grau de Gandia, avanzan al ritmo previsto y, si no hay contratiempos, acabarán el próximo mes de octubre. Así lo confirmaron la diputada provincial de Carreteras, Reme Mazzolari, y el director del área, Javier Piedra, este jueves en una visita a las obras, en la que estuvieron acompañados por el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y otros alcaldes y concejales de la comarca.

Son apenas 355 metros de longitud en el vial, pero con un presupuesto de 3,1 millones de euros, ya que no sólo debe tener las características de una carretera, con un ancho de plataforma de 23 metros, sino que será un bulevar integrado en el entorno con dos calzadas de 3,5 metros más arcén, jardineras, carril bici y acera, y un drenaje sostenible. Conectará la actual rotonda de la calle Palangre con otra de nueva creación en el Camí del Molí de Santa Maria.

Esta nueva rotonda tendrá 55 metros de diámetro exterior, con una zona ajardinada central de 14 metros de radio.

Representantes municipales y de la Diputación atienden las explicaciones sobre las obras. / Àlex Oltra

Este enlace permitirá liberar el tráfico de vehículos pesados en el Grau de Gandia, cumpliendo así una reivindicación histórica de los vecinos. La mayoría de estos camiones, aunque no los únicos, son de la fábrica International Papers, conocida anteriormente como Cartonajes La Unión.

Además, dará acceso al futuro ecocámping, el área recreativa y turística que promueve la empresa Sunny Resorts, y por donde se prevé que circulen centenares de visitantes, cuando esté operativo. También dará servicio al pabellón deportivo Gandia Arena. Por tanto, todos los vehículos que se dirijan a estos puntos tendrán esta alternativa para circular fuera del casco urbano del Grau de Gandia.

La carretera es fruto de un convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Gandia, firmado durante la pasada legislatura, mediante el cual el consistorio ha asumido la redacción del proyecto constructivo y la adquisición de los terrenos necesarios, mientras que la institución provincial se encarga de la ejecución de las obras, adjudicadas a Pavasal con un plazo de ejecución de diez meses.

Conectar con la avenida del Grau

Con este nuevo tramo la carretera todavía no estará completada del todo. Quedará pendiente conectar la nueva rotonda con la avenida del Grau, pero esto tiene una ejecución muy complicada desde el punto de visto técnico, porque habría que construir un puente que salve el barranco de Sant Nicolau y soterrar las vías del tren. Sería además una obra carísima, cuyo presupuesto se calcula en ocho millones de euros, a precios de hace unos años.

Vista del bulevar en obras. / Àlex Oltra

Otra opción sería levantar un gran puente que salve tanto el barranco como las vías, pero es una alternativa que no gusta al Ayuntamiento de Gandia, puesto que discurriría junto a una zona residencial de chalés. No obstante, Mazzolari expresó el compromiso de la Diputación de estudiar todas las alternativas.