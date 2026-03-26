"Combatamos la barbarie": El grafiti que ha aparecido en el histórico trinquet de Rafelcofer y ha enfadado al ayuntamiento

El histórico trinquet de Rafelcofer ha amanecido recientemente con un grafiti en el que se puede leer "Combatamos la barbarie" (en valenciano). Este hecho ha provocado una gran indignación tanto entre los vecinos como en la corporación municipal, que consideran este acto un "claro atentado" contra el patrimonio cultural de la localidad. La aparición de estas pintadas ha generado un debate sobre la conservación de los espacios históricos y la necesidad de protegerlos frente a actos vandálicos que dañan su valor histórico y sentimental.

El ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los autores del grafiti para que procedan a limpiar y reparar los daños ocasionados. "Están avisados para que lo limpien. Creemos saber quiénes son los responsables de estas pinturas y nos hemos puesto en contacto con ellos para que reparen el daño", han señalado desde la administración local, insistiendo en la importancia de mantener los bienes culturales en buen estado.

El edificio, que data de hace varias décadas, fue construido y costeado por un hombre muy conocido en Rafelcofer, quien además era un gran aficionado a la pilota valenciana. Gracias a su impulso, el trinquet se convirtió en un lugar emblemático para la práctica de este deporte tradicional y en un punto de encuentro para varias generaciones de pilotaris. Actualmente, el trinquet se encuentra en desuso y cerrado al público, aunque su ubicación, a los pies de la montaña, permite que todos los visitantes puedan contemplarlo desde el exterior y disfrutar de su imponente presencia.

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Este trinquet histórico en la comarca, aunque cerrado, sigue siendo un símbolo de la identidad local y de la tradición deportiva.