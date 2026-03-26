Costas ultima el proyecto de regeneración de las playas al sur de Gandia iniciado en 2022

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, prevé finalizar la redacción del proyecto de regeneración de las playas al sur de Gandia a finales de abril. Eso es, al menos, lo que les comunicó el jefe de la Demarcación de Costas de València, Javier Estevan, en una reciente reunión por videoconferencia al presidente de la asociación Salvem les Platges, Javier Cremades, y a representantes de los municipios afectados: Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Piles, Bellreguard y Miramar.

La actuación se centra en la franja situada entre la desembocadura del río Serpis, en Gandia, y el dique de protección del puerto deportivo de Oliva, en total 8 km.

Con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ya favorable, este proyecto, iniciado en 2022 y mejorado con las alegaciones presentadas en 2025 de forma coordinada entre la asociación y los ayuntamientos, se encuentra ya en su fase final de redacción. Posteriormente, quedará pendiente de la aprobación del Ministerio. El inicio de las obras dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Por tanto, en la reunión no se habló de dinero pero sí de seguir en la línea de descartar los cuatro arrecifes artificiales, exentos y paralelos a la costa a unos 170 metros, que inicialmente defendía Salvem, y optar por la solución «blanda»; la de crear un enorme cordón dunar que actúe contra la regresión de la arena y los temporales de levante.

Javier Cremades valoró que Costas «haya tenido en cuenta la mayoría de las alegaciones que presentamos» y, siendo realista, se da por satisfecho con la alternativa del cordón dunar, porque «mantenerse en la idea de los arrecifes hubiera alargado el trámite y encarecido las obras».

Añade Cremades que, tras consultar el caso con expertos independientes, les reconocieron que el Ministerio de ninguna manera estaría por la labor de construir escolleras en la Safor, sobre todo por una cuestión de prioridades, ya que hay otras zonas del litoral con un problema más grave de regresión que el sur de Gandia.

Otra mejora introducida en el proyecto es el aumento de la aportación de arena, de 690.000 m³ a 1.300.000 metros cúbicos. Ahora bien, crear ese sistema dunar llevará su tiempo, quizá años, pero permitirá que las playas ganen un ancho de arena no inferior a 50 metros. Hoy en día algunos tramos del litoral de Daimús o Piles no llegan a los 30 metros, y con los temporales más virulentos, como el último, Harry, hace dos meses, las playas se llegan a inundar e incluso las olas llegan a los respectivos paseos marítimos.

Ahora bien, la llamada «solución blanda», aunque creará un reservorio de arena y plantas autóctonas sobre las dunas que lo fijen, conllevará obras que tampoco estarán exentas de molestias.

Diez meses de trasvases

La arena se sacará de un banco submarino situado ante la costa de Cullera. Y cuando se vierta en el litoral saforense el agua del mar se volverá turbia. La previsión es que las obras duren diez meses y difícilmente podrán detenerse para respetar el verano, la época en que los arenales reciben al mayor número de turistas.

Para llegar a ese punto todavía falta un tiempo, aunque la voluntad de Costas es tener solucionado este frente abierto lo más pronto posible, teniendo en cuenta que es un clamor social y que durante algunos veranos hubo cadenas humanas, organizadas por la asociación y los ayuntamientos, para reclamarlo.

Tanto la asociación como los alcaldes están a la espera de la publicación del proyecto definitivo que marcará la hoja de ruta para esta castigada zona litoral en los próximos años.