La Diputación de Valencia financiará la mitad del coste de reconstrucción del Pont del Tonyinero

La Diputación de Valencia se compromete a financiar el 50% de la reconstrucción del Pont del Tonyinero, el puente que salva el cauce del río Molinell y comunica los términos municipales de Oliva y Dénia. La infraestructura se tuvo que cerrar el pasado mes de diciembre, es decir, hace más de tres meses como medida preventiva tras una inspección técnica, al revelar que sufría daños estructurales y riesgo de desplomarse sobre el río.

Esta solución, en la que venían trabajando el Gobierno de Oliva y de la corporación provincial desde hace unos meses, la reveló la diputada provincial de Carreteras, Reme Mazzolari, en el pleno de la Diputación del miércoles, tras una pregunta formulada por el diputado socialista Rafa García, a instancias de la concejala olivense Ana Morell.

Este jueves, tras una visita a las obras de prolongación de la carretera Natzaret-Oliva, Mazzolari, y a preguntas de los medios de comunicación, ha ofrecido más detalles sobre esta cuestión.

La idea es firmar un convenio con el Ayuntamiento de Oliva para que este se haga cargo de la obra. Y, por su parte, la Diputación colaborará con la financiación del proyecto a través de una línea de subvenciones. Ahora bien, la diputada matizó que "estamos hablando de un puente entre dos provincias, Alicante y València, no de una carretera", y por tanto la Corporación provincial se sumará "por voluntad de ayudar", pero no tiene competencias para ejecutarlo.

El presupuesto total de la reconstrucción, contemplado en el estudio técnico, asciende a 500.000 euros, a precios de diciembre de 2025, del cual la Diputación se compromete a abonar el 50%.

El problema es que la Diputación de València no dispone en estos momentos de crédito para conceder esta ayuda, porque todavía no se ha aprobado el presupuesto de 2026 ni tampoco se ha liquidado el de 2025. "Cuando tengamos claro el remanente de tesorería de 2025, podremos firmar esta subvención, así como otras a las cuales nos hemos comprometido verbalmente con varios municipios, según las necesidades que nos han planteado, y que en total subirán a unos 6 millones de euros", afirmó la diputada.

Búsqueda de financiación

De forma paralela los alcaldes de Oliva, Yolanda Pastor, y el de Dénia, Vicent Grimalt, así como la Diputación de Alicante están haciendo gestiones para reunir el 50% restante.

Sin embargo, con estas dificultades de financiación el puente no estará listo para el verano. El puente vertebra por la costa las dos comarcas, la Safor y la Marina. Y en la época estival es cuando más lo utilizan vecinos y turistas, puesto que es una zona donde abundan las segundas residencias. Mazzolari dejó abierta la posibilidad de, hasta que empiecen las obras, instalar una pasarela peatonal de forma provisional.