El enigma de las piedras que reaparecen en la costa de Daimús tras cada temporal: ¿Huellas de la Guerra Civil?

Los vecinos y vecinas que pasean por la playa de Daimús tras cada temporal se sorprenden al descubrir unas piedras que emergen bajo la arena. Tras el último oleaje, la estanpa se ha vuelto a repetir. "Yo recuerdo que, cuando paseaba de pequeño, ya preguntaba qué era eso porque ya se veía", señala el alcalde de la localidad, Robert Miñana. El primer edil insiste en que "siempre nos han dicho que estaba relacionado con la Guerra Civil".

Se trata probablemente de un nido de metralladora de la Guerra Civil, es decir, una fortificación militar defensiva, diseñada para instalar y proteger una ametralladora, que permite disparar con cobertura frente al enemigo. Su ubicación cerca de la costa es una muestra más de la regresión que sufre la costa durante los últimos años y que se agrava temporal tras temporal.

El consistorio busca descubrir totalmente esta fortificación para poder exponerla y mostrarla a sus vecinos. El primer edil se ha puesto en contacto con la Demarcación de Costas para ver si pueden actuar. "Me puse en contacto para ver si podíamos sacarlo todo y ver qué era y su tamaño", señala.

La costa de Daimús podría contar con dos fortificaciones de este tipo, ya que el alcalde explica que, tras los fuertes oleajes, se puede ver uno en la zona más norte y este ubicado delante de un conocido restaurante.

Situación similar en Oliva

No es el único municipio que cuenta con estas estructuras. La situación se repite en Oliva tras cada temporal. Como ha informado este diario, en la playa de Burguera, dentro del tramo conocido como la Terranova de Oliva, muy cerca ya del linde con el término municipal de Piles, el oleaje ha descubierto una de las defensas costeras que construyeron las autoridades militares de la República Española para evitar incursiones por parte de las tropas franquistas.

Estos elementos se encuentran bajo la arena, pero, tras el intenso oleaje, salen a la luz. Se trata de estructuras declaradas Bien de Relevancia Local por su relación con la Guerra Civil.

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Los nidos se encuentran en varios puntos de la costa valenciana, especialmente en Oliva, ya que era una zona susceptible del desembarco de tropas rebeldes durante el conflicto. Estos nidos permitían ocultarse de los tiradores que llegaban porel mar y, a su vez, atacar.