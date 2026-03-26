El pintor de Oliva que regaló un cuadro a Felipe VI y Letizia llega a Barcelona

El reconocido pintor de Oliva José Manuel Fernández "Karpi" expone por primera vez en la ciudad de Barcelona. Concretamente, lo hará en Art Nou 277 Gallery, una galería ubicada en la calle Enric Granados del popular barrio de l’Eixample.

El arte de "Karpi" se podrá contemplar hasta el próximo miércoles 1 de abril. Los asistentes pueden ver la evolución del artista durante el último año.

El color y la imaginación son la base de sus trabajos que no dejan indiferente al espectador. Hay que recordar que "Karpi" empezó su pasión por la pintura junto a sus padres, pintores al óleo, que reproducían cuadros conocidos de pintores relevantes como Murillo o Goya.

Uno de los cuadros de "Karpi". / Levante-EMV

Pero "Karpi" no quiso copiar a nadie y eligió su propia línea de creatividad, que emana de su imaginación, con obras en acrílico y exponiendo. Sus primeros pasos fueron en bares, restaurantes y espacios donde le dejaron colgar un cuadro.

En el año 2004 le regaló un cuadro al actual rey de España, S.M.Felipe VI, con motivo de su enlace matrimonial con la reina Letizia. El pintor olivense ha realizado ya más de 200 exposiciones por todo el mundo, especialmente en museos, palacios, monasterios o galerías. En el año 2008, se tomó un descanso expositivo, pero nunca paró de pintar y crear nuevas obras.

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Desde el año pasado, ha vuelto a realizar grandes exposiciones y su trabajo ha llegado más lejos que nunca, concretamente a espacios como la Galerie Versalles de Washington o Estocolmo, donde recibió elogios y compra de sus cuadros por el presidente de la liga de fútbol sueca y el seleccionador nacional de fútbol, entre otras personalidades de aquel país.