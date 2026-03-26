Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan vivienda LlorcaS. Santa SaguntTúnel ADIFAlta velocidadCausa retenciones V-31Transformación TorrentUPVCaña invasora
instagramlinkedin

El pintor de Oliva que regaló un cuadro a Felipe VI y Letizia llega a Barcelona

El artista expone sus últimas obras en el popular barrio de l'Eixample

&quot;Karpi&quot;, en una de sus anteriores exposiciones, en una imagen de archivo.

"Karpi", en una de sus anteriores exposiciones, en una imagen de archivo. / Vicente Martinez

Miquel Font

Oliva

El reconocido pintor de Oliva José Manuel Fernández "Karpi" expone por primera vez en la ciudad de Barcelona. Concretamente, lo hará en Art Nou 277 Gallery, una galería ubicada en la calle Enric Granados del popular barrio de l’Eixample.

El arte de "Karpi" se podrá contemplar hasta el próximo miércoles 1 de abril. Los asistentes pueden ver la evolución del artista durante el último año.

El color y la imaginación son la base de sus trabajos que no dejan indiferente al espectador. Hay que recordar que "Karpi" empezó su pasión por la pintura junto a sus padres, pintores al óleo, que reproducían cuadros conocidos de pintores relevantes como Murillo o Goya.

Uno de los cuadros de &quot;Karpi&quot;.

Uno de los cuadros de "Karpi". / Levante-EMV

Pero "Karpi" no quiso copiar a nadie y eligió su propia línea de creatividad, que emana de su imaginación, con obras en acrílico y exponiendo. Sus primeros pasos fueron en bares, restaurantes y espacios donde le dejaron colgar un cuadro.

En el año 2004 le regaló un cuadro al actual rey de España, S.M.Felipe VI, con motivo de su enlace matrimonial con la reina Letizia. El pintor olivense ha realizado ya más de 200 exposiciones por todo el mundo, especialmente en museos, palacios, monasterios o galerías. En el año 2008, se tomó un descanso expositivo, pero nunca paró de pintar y crear nuevas obras.

Noticias relacionadas

Desde el año pasado, ha vuelto a realizar grandes exposiciones y su trabajo ha llegado más lejos que nunca, concretamente a espacios como la Galerie Versalles de Washington o Estocolmo, donde recibió elogios y compra de sus cuadros por el presidente de la liga de fútbol sueca y el seleccionador nacional de fútbol, entre otras personalidades de aquel país.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
  2. Un problema de 300 toneladas ha sido la causa del gigantesco atasco de tráfico de hoy en Valencia
  3. Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
  4. Atasco monumental en Valencia por un problema inesperado en las obras de la Pista de Silla
  5. Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
  6. Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
  7. Los inquilinos que revisan su contrato en València van a tener que pagar casi el doble por su piso
  8. La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación

Rodamons, Martí Guillem o una actriz nominada a un Premio Max: Una nueva edición de Sona Baixet llega a Gandia

Rodamons, Martí Guillem o una actriz nominada a un Premio Max: Una nueva edición de Sona Baixet llega a Gandia

El pintor de Oliva que regaló un cuadro a Felipe VI y Letizia llega a Barcelona

El pintor de Oliva que regaló un cuadro a Felipe VI y Letizia llega a Barcelona

Costes ultima el projecte de regeneració de les platges al sud de Gandia iniciat en 2022

Costes ultima el projecte de regeneració de les platges al sud de Gandia iniciat en 2022

Rafelcofer pone fin al conflicto judicial de la zona 3AB veinte años después: El litigio abre la puerta a nuevas viviendas

Rafelcofer pone fin al conflicto judicial de la zona 3AB veinte años después: El litigio abre la puerta a nuevas viviendas

Costas ultima el proyecto de regeneración de las playas al sur de Gandia iniciado en 2022

Costas ultima el proyecto de regeneración de las playas al sur de Gandia iniciado en 2022

Gandia finaliza la renovación de la calle Alfauir tras invertir 202.188 euros

Gandia finaliza la renovación de la calle Alfauir tras invertir 202.188 euros

Oliva solicita acogerse al 2 % cultural para la recuperación de los restos de su Palau Comtal

Oliva solicita acogerse al 2 % cultural para la recuperación de los restos de su Palau Comtal

La marea azul cielo tomará Gandia el 26 de abril: La XVII Cursa de Dona Vicky Foods se presenta en sociedad

La marea azul cielo tomará Gandia el 26 de abril: La XVII Cursa de Dona Vicky Foods se presenta en sociedad
Tracking Pixel Contents