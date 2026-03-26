Todo a punto en Gandia para el Vía Crucis Viviente
La cofradía de Santa Anna espera reunir este Domingo de Ramos a cinco mil visitantes en la representación de la Pasión de Cristo
La cofradía de la Santa Cena Viviente, en Gandia, sigue celebrando en este 2026 los 50 años de su fundación. Tras la procesión extraordinaria, el pasado 31 de enero, ahora llega el Vía Crucis Viviente, que se celebrará este Domingo de Ramos, a las 19.30 horas desde la plaza de Santa Anna.
La representación fue anunciada en rueda de prensa por el concejal Salvador Gregori, presidente de la Junta de Distrito de Santa Anna, y el hermano mayor de la cofradía, Jordi Pérez. Gregori puso en valor "la capacidad de innovación y la atracción de público que genera esta tradición, consolidada como uno de los grandes referentes culturales y religiosos de la ciudad".
Por su parte, Jordi Pérez explicó las novedades de esta edición: “Este año hemos estrenado la escena de la Entrada de Jesús en Jerusalén, y hemos querido darle la categoría que merece. También continúan las escenas de la Última Cena, Poncio Pilato y la Crucifixión, que siempre tiene un impacto muy grande gracias al entorno, la iluminación y la atmósfera que se crea".
Pérez recordó que la representación es un acto religioso en el que se implica prácticamente todo el barrio. “Miles de personas acuden a Santa Anna a ver esta representación que ya no son solo las cuatro o cinco estaciones del Vía Crucis, sino toda la Pasión de Cristo".
Según los organizadores la asistencia se acerca a las 5.000 personas, consolidando el acontecimiento como una cita imprescindible de la Semana Santa de Gandia. La combinación de tradición, innovación y participación ciudadana hace de este un acto que continúa emocionando a las nuevas generaciones y que refleja la vitalidad cultural del barrio de Santa Anna.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
- Un problema de 300 toneladas ha sido la causa del gigantesco atasco de tráfico de hoy en Valencia
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Atasco monumental en Valencia por un problema inesperado en las obras de la Pista de Silla
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
- Los inquilinos que revisan su contrato en València van a tener que pagar casi el doble por su piso
- Un postre en mal estado provoca 89 intoxicados por salmonelosis en una boda en una alquería de València