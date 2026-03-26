Todo a punto en Gandia para el Vía Crucis Viviente

La cofradía de la Santa Cena Viviente, en Gandia, sigue celebrando en este 2026 los 50 años de su fundación. Tras la procesión extraordinaria, el pasado 31 de enero, ahora llega el Vía Crucis Viviente, que se celebrará este Domingo de Ramos, a las 19.30 horas desde la plaza de Santa Anna.

La representación fue anunciada en rueda de prensa por el concejal Salvador Gregori, presidente de la Junta de Distrito de Santa Anna, y el hermano mayor de la cofradía, Jordi Pérez. Gregori puso en valor "la capacidad de innovación y la atracción de público que genera esta tradición, consolidada como uno de los grandes referentes culturales y religiosos de la ciudad".

Por su parte, Jordi Pérez explicó las novedades de esta edición: “Este año hemos estrenado la escena de la Entrada de Jesús en Jerusalén, y hemos querido darle la categoría que merece. También continúan las escenas de la Última Cena, Poncio Pilato y la Crucifixión, que siempre tiene un impacto muy grande gracias al entorno, la iluminación y la atmósfera que se crea".

Pérez recordó que la representación es un acto religioso en el que se implica prácticamente todo el barrio. “Miles de personas acuden a Santa Anna a ver esta representación que ya no son solo las cuatro o cinco estaciones del Vía Crucis, sino toda la Pasión de Cristo".

Según los organizadores la asistencia se acerca a las 5.000 personas, consolidando el acontecimiento como una cita imprescindible de la Semana Santa de Gandia. La combinación de tradición, innovación y participación ciudadana hace de este un acto que continúa emocionando a las nuevas generaciones y que refleja la vitalidad cultural del barrio de Santa Anna.