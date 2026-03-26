Rafelcofer pone fin al conflicto judicial de la zona 3AB veinte años después: El litigio abre la puerta a nuevas viviendas

Encontrar una vivienda en Rafelcofer se ha convertido en misión imposible. La localidad no dispone actualmente de ningún inmueble en venta, según se recoge en algunos portales inmobiliarios de internet. La falta de casas dificulta la llegada de nuevos vecinos y vecinas a este municipio. La única alternativa se basa en la construcción de viviendas de obra nueva, una situación que se aventuraba complicada en la localidad ante la falta de suelo en el que poder construir. Al menos, hasta el momento.

El ayuntamiento ha resuelto definitivamente el conflicto judicial de la zona 3AB -una de las más alejadas de la localidad- tras más de dos décadas de litigios. La interposición de recursos entre vecinos, propietarios y el propio consistorio había condicionado el desarrollo de esta parte del municipio, generando una prolongada incertidumbre, que arrancó sobre 2006.

La resolución del conflicto permitirá ahora impulsar la expansión urbanística de la localidad, es decir, construir nuevas viviendas en un momento en el que la falta de suelo agrava la crisis inmobiliaria que vive el territorio y que se acentúa en los municipios más pequeños. Cabe recordar que esta área, delimitada en el Plan General de Ordenación Urbana, está destinada a uso residencial y mixto, aunque, para poder avanzar, era necesario completar diversos procesos de gestión, como la reparcelación y la ejecución de infraestructuras viarias y de servicios para culminar su urbanización.

Incertidumbre

Durante estos años, el desarrollo de la zona ha estado marcado por una compleja tramitación administrativa y diversas tensiones que, finalmente, han quedado resueltas por ambas partes. Concretamente, la situación había generado incertidumbre entre los propietarios y el propio consistorio. «Ahora, con este conflicto ya cerrado, se da un paso importante hacia la tranquilidad jurídica y se desbloquea una cuestión que llevaba demasiado tiempo pendiente», señala el alcalde de la localidad, Josep Monserrat.

Este acuerdo, según el primer edil, también contempla la demolición de una nave situada en este espacio y la ampliación de cinco a siete metros de unas de las calles del área. Monserrat señala que «esto abre una nueva etapa para la zona 3AB, ya que permitirá retomar la gestión urbanística con garantías y comenzar a plantear su desarrollo de manera ordenada y coherente atendiendo al modelo de pueblo que deseamos». Añade que «no ha sido un camino fácil, pero finalmente se ha conseguido una solución que permite mirar hacia adelante con mayor claridad. Queremos agradecerla paciencia y la comprensión ante una situación compleja que no ha tenido una solución rápida».

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Interés

La complejidad de esta zona ha comportado que solo haya una vivienda construida. Sin embargo, el cambio, permitirá urbanizar y llevar a cabo nuevas construcciones. El primer edil reconoce el «interés» de algunas personas por residir en este espacio, ya que, en sus palabras, «es una zona cercana al colegio y al casco urbano». Insiste en que «siempre ha habido gente interesada en construir en esta zona, pero este proceso les había frenado. Ahora hay vía libre para que la gente pueda venir y revitalizar el municipio». Se trata de la única área de la localidad en la que se puede construir actualmente. «Es muy positivo y supondrá un impulso para el pueblo porque no había otras zonas para construir», concluye.