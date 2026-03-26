Rodamons, Martí Guillem o una actriz nominada a un Premio Max: Una nueva edición de Sona Baixet llega a Gandia

La educación y la cultura se unen este fin de semana, 28 y 29 de marzo, en una nueva edición del Sona Baixet. El Teatre del Raval acogerá la 12 a edición de este festival familiar, que contará con conciertos, teatro, 'clown', talleres y cine, entre otras actividades.

La compañía de Alboraia Rodamons, gran referente del teatro familiar, estrenará "Mà". Se trata de una obra que recupera un antiguo vocablo de origen árabe (maa), que aún utilizan los bebés valencianos para pedir agua, sobre todo en los pueblos situados entre la Ribera y la Marina. Desde Barcelona también llegará a la fiesta el reconocido animador infantil Jaume Barri, quien hará cantar y bailar a todos los públicos.

Por su parte, la actriz, poeta y payasa valenciana Maria Andrés, recientemente nominada a un Premio Max 2026, provocará las risas de los asistentes con varios números de clown. La Canela Títeres llegará desde Jaén con su espectáculo de objetos y marionetas "Barquichuelo de papel". La compañía catalana Petita Música representará "Un jardín lleno de música", un concierto teatralizado que pone en valor la vida vegetal y animal.

La Qris, vecina de Gandia, tampoco ha querido perderse esta edición y pondrá todo su talento al servicio del público mediante una actuación y un taller. También desde la Safor hará acto de presencia un personaje inherente al Sona Baixet, El Triangulista, que animará el ambiente durante todo el fin de semana.

Quizás también aparezcan Los Fantasmas del Raval, los monstruos más simpáticos y juguetones de la casa. Para completar el programa, a lo largo de cada día, los espectadores podrán interactuar con la instalación sonora "Dlight für alle", creada por el artista experimental valenciano Martí Guillem. A mediodía tendrá lugar una comida popular en colaboración con Ca Saforaui. El cocinero gandiense Pep Gomaris preparará fideuà el sábado y paella el domingo, con opción vegana en ambos casos. Y al finalizar, se proyectará el largometraje de animación "Peixet, el pequeño aventurero". Las entradas estarán disponibles en la web del festival.

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El espectáculo está organizado por LaCasaCalba con la colaboración del Teatro del Raval de Gandia, el Ayuntamiento de Gandia, el Institut Valencià de Cultura - GVA, la Dirección General de Artes Escénicas y Música (Ministerio de Cultura), Ca Saforaui, Mediterranew Musix y Grupo F. Burgos.