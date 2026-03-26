La Semana Santa de Tavernes de la Valldigna busca renacer después de perder la mitad de cofrades tras la pandemia

La Junta Mayor de Semana Santa de Tavernes de la Valldigna, junto a las cofradías de la localidad, ha organizado una exposición que busca acercar esta tradición y poner en valor el patrimonio cultural y religioso entre todos los vecinos y vecinas del municipio. Es la primera de las muchas actividades que la asociación de hermandades busca realizar durante los próximos meses para animar a la localidad a involucrarse en esta fiesta.

"Los cofrades tenemos que salir a la calle más allá de las procesiones para que la gente nos vea y se anime. Estamos intentando que reflote", asegura la presidenta de la Junta Mayor, Carmen Canet, que ha asumido el mandato en los últimos meses. Ella ha sido la primera que ya ha animado a algunos vecinos a sumarse a esta celebración. En sus palabras, "soy la primera que voy por la calle preguntando si se querrían apuntar. Me da igual si es en mi cofradía o en otra, pero que se animen", señala.

Atrás han quedado las imágenes de las calles llenas de cofrades durante la Semana Santa. Tras la pandemia, los miembros de las siete cofradías se han reducido casi a la mitad. Si antes de la Covid-19 podía haber más de 400 cofrades, ahora rondan entre los 200 y 250. "Llegó la pandemia y no pudimos salir. La gente que estaba ahí en el limbo y no sabía si salir o no, fue decayendo. Fueron unos años de inflexión y la gente lo dejó. Había cofradías que tenían hasta 200 personas y ahora entre todas sumamos eso", lamenta Canet.

Vecinos visitan la exposición de Semana Santa. / Saray Fajardo

Las hermandades no solo han sufrido la pérdida de cofrades, sino también de otros componentes que forman parte de esta fiesta. En la actualidad, solo la cofradía del Crist del Perdó cuenta con un grupo de tambores. La presidenta explica que "durante el 'boom' todas tenían tambores y animaban a gente de todas las edades, pero la situación ha cambiado ahora".

Canet insiste en la necesidad de llevar a cabo actividades y actos para todos los públicos para que "empiece a reflotar la fiesta". Añade: "Hay gente que ayuda de manera anónima, pero luego no sale a procesionar. Les estamos dejando las vestas para que se animen". Además, también han enviado una invitación a los colegios para que, si lo desean oportuno, visiten la muestra.

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Desde el momento en el que fue elegida presidenta, Canet expuso una serie de iniciativas para impulsar la fiesta. "Cuando fui elegida, presenté mi propuesta y las ideas que tenía en mente para impulsar la fiesta porque me interesa animar. Todos sabemos que han un gran trabajo detrás de cada actividad, pero, si no lo hacemos, no reflotará", afirma. Entre las novedades, los miembros de la Junta desfilarán con las vestas de su cofradía y, este año, el 'llibret' de la Semana Santa busca "ser más dinámico".