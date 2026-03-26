El Teatre Serrano de Gandia celebra los 20 años de su reapertura envuelto de nuevo en la polémica sobre su licencia
El PP critica que funcione sin permiso de actividad y la concejala de Cultura responde que con la autorización del Organismo de Certificación Administrativa es suficiente
El Teatre Serrano de Gandia celebra este viernes los 20 años desde su reapertura, que se produjo en 2006 aprovechando la conmemoración del Día Mundial del Teatro. El ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, ha preparado actividades abiertas al público en general para conmemorarlo.
A raíz de esta efeméride ha vuelto a planear una polémica que no es nueva, y es sobre su licencia de actividad. La concejala del PP Mar Beltrán insistió en que el teatro no la tiene: "Llevamos muchos años insistiendo en la necesidad de regularizar esta situación, una cuestión que incluso escaló hasta el Síndic de Greuges, que admitió a trámite nuestra petición y obligó al Ayuntamiento de Gandia a dar explicaciones en 2023”.
Beltrán opina que “no se puede celebrar el vigésimo aniversario del Teatre Serrano mirando hacia otro lado ante una irregularidad tan seria".
La concejala de Cultura, Balbina Sendra, lamentó que los populares “vuelvan a crear una alarma innecesaria y generar preocupación entre la ciudadanía. Afortunadamente, el público no les hace caso y acude en gran número a disfrutar de la programación que prepara el Departamento”.
Sendra lanzó un mensaje de tranquilidad. “El edificio cumple con todas las medidas de seguridad. Este tipo de recintos históricos son muy difíciles de adaptar a la normativa vigente, por lo cual se obtienen las correspondientes licencias a través de un Organismo de Certificación Administrativa (OCA), que garantiza todos los aspectos de seguridad y funcionamiento necesarios para un recinto de estas características”.
En cuanto a las últimas actuaciones realizadas, Sendra informó que se han invertido 500.000 euros para renovar el sistema de aire acondicionado y ya se han adjudicado los contratos que permitirán llevar a cabo nuevas intervenciones a partir del mes de julio por valor de 160.000 euros, continuando con la mejora del recinto. Estos trabajos se centrarán en actualizar los sistemas de seguridad según la nueva normativa y mejorar la eficiencia energética.
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