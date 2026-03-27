Almiserà avanza en la reforma de la casa de pueblo que destinará a alquiler asequible para jóvenes

El Gobierno de Almiserà avanza en la reforma de la casa que destinará a alquiler asequible, preferiblemente para jóvenes. El inmueble está situado en el número 18 de la calle La Creu.

Las principales obras de adecuación ya están hechas pero aún falta equiparla con los electrodomésticos básicos, segregarla en tres viviendas y redactar y aprobar las bases públicas con las que se regirán para que los interesados puedan optar a ellas en igualdad de condiciones.

El ayuntamiento organizó el pasado sábado, 21 de marzo, una jornada de puertas abiertas para que los vecinos pudieran conocer cómo había quedado la rehabilitación integral. El propio alcalde, Pau Canet, actuó como maestro de ceremonias, y explicó los próximos pasos a dar.Las viviendas se ofrecerán sin amueblar.

Vista interior. / Levante-EMV

Ya se ha solicitado el alta de la luz y del agua, así como la licencia de primera ocupación. La intención es que el proyecto sea una realidad antes de que acabe la presente legislatura, "pero si los primeros inquilinos pueden entrar a vivir este mismo año, mucho mejor", señaló el alcalde, aunque reconoce que ahora quedan unos trámites que ya no dependen exclusivamente del ayuntamiento.

Fachada. / Levante-EMV

La operación se financia con una ayuda del programa «Recuperem llars», de la Generalitat, de 200.000 euros, y 60.000 euros más de fondos propios municipales.

Las casas vacías, algunas de ellas ya ruinosas por el tiempo transcurrido, también son un problema que afecta a los pueblos, no sólo a las grandes ciudades.