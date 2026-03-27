Tras su candidatura a Capital Cultural Europea 2031, Potries mantiene su apuesta y transformará inmuebles en espacios culturales y de emprendimiento

El Ayuntamiento de Potries presento ayer en el pleno el Plan de Inversiones 2026-2027 de 1,2 millones de euros, que busca definir las actuaciones de inversión previstas para estos dos ejercicios presupuestarios. Entre las múltiples actuaciones, el consistorio mantiene su apuesta por la cultura. Como ya demostró durante las distintas fases para convertirse en Capital Cultural Europea 2031 -y a pesar de no resultar elegida entre las cuatro finalistas-, la localidad mantiene su apuesta por la cultura.

Por ello, el consistorio adquirirá dos inmuebles, financiados por la Diputación de Valencia, para albergar un centro social y cultural. El ayuntamiento señala que esta compra permite a las asociaciones y colectivos del municipio disponer de una infraestructura más y, por lo tanto, podrán albergar más actividades. Concretamente, se trata de un antiguo bar, de dos plantas, con instalaciones de cocina y espacios diáfanos, un hecho que permite acoger celebraciones y actos más festivos que hasta el momento no se podían llevar a cabo.

El plan también incluye nuevos aparcamientos y mejoras en espacios verdes, gestión de residuos y ciclo del agua, entre otros. También se prevé el acondicionamiento del camino del Motor del Crist, la instalación de nuevas fuentes de agua potable y la construcción de un nuevo baño en la Casa Abadia.

Por otra parte, el gobierno sigue trabajando con la Diputación de Valencia para la construcción de un acceso sur en el municipio, por Villalonga, y la mejora de la carretera entre Potries y la Font d'en Carròs.

Otros proyectos

El alcalde de la localidad, Sergi Vidal, ha detallado que las adquisiciones inmediatas de otros dos inmuebles se basan en un almacén municipal y una casa junto al museo. En el primer caso, y en sus palabras, "es una nave que ya estamos utilizando como almacén, pero que no es propiedad del consistorio, sino que está cedida por terceros, y ahora la adquirimos para ganar estabilidad".

Por otra parte, la casa junto al museo era, hasta el momento, una vivienda para uso particular, que ahora el consistorio adquiere por "su valor patrimonial e histórico". En este sentido, se destinará a depósito de la colección museográfica y a espacio complementario de trabajo e investigación. Añade: "También la adquirimos para poner en marcha, en el futuro, uno de los proyectos previstos en la candidatura a Capital Europea: la Lanzadera Creativa de Potries, es decir, un espacio-taller de oportunidades para que artesanos y artesanas puedan iniciar su proyecto de emprendimiento sin tener que asumir costes elevados de alquiler o compra de un local".

Las inversiones incluidas en este plan se organizan en cinco ejes de actuación: vías y tráfico, equipamientos, ciclo integral del agua, refugios climáticos y vehículos. Esta estructura facilita la clasificación de las actuaciones, permite una visión global del conjunto del plan y ayuda a establecer una secuenciación coherente en su ejecución a lo largo del periodo de vigencia.

El alcalde de Potries, Sergi Vidal, ha explicado que “el equipo de gobierno ha querido hacer públicos los proyectos en los que llevamos meses y años trabajando para mejorar nuestro pueblo y que pronto serán una realidad, para que toda la corporación municipal y el vecindario los conozcan, opinen sobre ellos y los hagan suyos”.

Noticias relacionadas

Según Vidal, “un pueblo pequeño tiene serias dificultades para acceder a financiación, pero eso no puede ser una excusa: con trabajo, constancia y tiempo estamos consiguiendo que Potries avance y tenga más y mejores servicios”.