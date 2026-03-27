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El compositor olivense Alejandro Charcos crea una marcha procesional en honor a su abuelo

La obra "Sentir Nazareno" está dedicada a Vicente José Mena Morató

Abuelo y nieto, en un montaje fotográfico.

Abuelo y nieto, en un montaje fotográfico. / Levante-EMV

Miquel Font

Oliva

“Sentir Nazareno” es una nueva marcha procesional compuesta para la imagen de Jesús Nazareno de Oliva, dedicada a Vicente José Mena Morató.

La obra fue creada por el joven compositor olivense Alejandro Charcos, que precisamente es nieto de Vicente José Mena. Charcos es además director musical de la Banda de Tambores y Cornetas del Sant Sepulcre, continuando con el legado musical que ha marcado a su familia y a la Semana Santa olivense.

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La Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Jesús Nazareno fue fundada en 1965 y estuvo formada por Vicente José Mena, los hermanos Alcaraz, Domingo Mollà, Miguel Bernabéu, José Luis Feliu, Barchino, Francisco Roger y Pedro Moll. Sus maestros fueron Fernando “el municipal” y su tío "Valentinet", que guiaron la banda en sus primeros pasos y la hicieron crecer poco a poco. Durante aquellos primeros años la banda destacó por su estilo propio, inspirado en la música de carácter militar, que le otorgó una identidad única.

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