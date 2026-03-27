Compromís per Almoines alerta del riesgo de colapso de l'Alqueria del Trinquet y exige su adquisición para salvarla

El colectivo de Compromís per Almoines ha denunciado en el pleno municipal la situación crítica de l'Alqueria del Trinquet y ha instado el Ayuntamiento a actuar con urgencia para garantizar su conservación. La formación considera que se trata de una cuestión de "dignidad histórica y responsabilidad patrimonial" ante el riesgo inminente de derrumbe de la torre.

Desde Compromís rechazan el argumento del gobierno municipal que califica de "inviable" la compra del inmueble. Según la formación, el que realmente es inasumible para el pueblo es perder su único Bien de Interés Cultural (BIC). "No es el precio el que es inasequible, sino el coste irreparable de dejar caer un elemento clave de nuestro patrimonio", han afirmado Júlia Llorca, regidora de Compromís por Almoines.

El grupo municipal ha advertido que la degradación del edificio ha llegado a un punto límite y que el derrumbe de la torre podría producirse en cualquier momento. En este sentido, han recordado que la adquisición municipal es un requisito imprescindible para poder acceder a subvenciones de emergencia de instituciones como la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia o el Ministerio de Cultura.

Compromís ha instado el Ayuntamiento de Almoines a negociar con la propiedad para llegar a un acuerdo a un justo precio y asumir la titularidad del inmueble.

La torre es la parte más degradada del edificio / Compromís per Almoiners

La respuesta del alcalde

El alcalde de Almoines, Joan Cardona, ha manifestado a este periódico que, tanto él como su equipo de gobierno local, también tienen la voluntad de restaurar el patrimonio histórico, pero advierte que, en este caso concreto, se trata de una propiedad particular y que "no contempla ninguna actuación para no endeudar al municipio".

Cardona destaca que "la degradación de la zona y el edificio no es de ahora, sino de hace años. Cuando Compromís gobernó en Almoines no hizo nada al respecto y ahora quiere que el ayuntamiento asuma una operación a la que no puede hacer frente económicamente".

"Habría que preguntarle también a la ciudadanía si quiere que acometamos este proyecto", indica Cardona, añadiendo que "una cosa es la voluntad y otra bien distinta la realidad. Si el consistorio se gasta el dinero en l'Alqueria del Trinquet no tendrá para otras cuestiones. Hay que administrar los recursos municipales para todo".

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La solución que ve el alcalde de Almoines, Joan Cardona, sobre este tema es que l'Alqueria del Trinquet fuera adquirida por la Generalitat Valenciana o el Gobierno de España.