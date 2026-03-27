La concentración parcelaria retrasa la construcción del ecocamping de la playa de Gandia

El inicio de la construcción del ecocamping Ohai, en la playa de Gandia, que impulsa la empresa Sunny Resorts, se está retrasando por un trámite de inscripción y agrupación de determinadas parcelas en los terrenos donde se emplazará, en el entorno del marjal, entre los caminos de l'Alqueria del Duc y el Camí Vell del Grau o "Fondo".

Así lo confirmó este jueves el alcalde, José Manuel Prieto, preguntado por la cuestión en una visita a las obras de la prolongación de la carretera Natzaret-Oliva, un bulevar que precisamente mejorará sustancialmente los accesos a este resort recreativo y turístico. Está previsto que ese vial, financiado por la Diputación de Valencia, esté listo en octubre.

Prieto comentó que "hace unas semanas" se reunió en Madrid con responsables de Sunny Resorts para "aclarar los últimos detalles técnicos". Una vez inscritas las parcelas sólo quedaría la licencia de obra, "que el ayuntamiento ya tiene preparada para comenzar su construcción", aseguró.

El alcalde también recordó que la iniciativa tuvo que superar dos trámites, el de la Declaración de Impacto Ambiental y el de la Declaración de Interés Comunitario, que ya tiene autorizadas. "Lo importante es que se haga con garantías", añadió Prieto, y apuntó que el propio proyecto también se modificó, reduciéndolo de 3.000 a mil plazas. "Han primado la calidad sobre la cantidad", señaló el alcalde.

Accesos

De forma paralela la empresa financiará la mejora de los accesos por los caminos, ampliando los de l'Alqueria del Duc y el Vell del Grau, y creando un carril ciclopeatonal junto a los "ullals". Estas obras ya han empezado, durarán unos seis meses y costarán 900.000 euros.

El ecocamping, anunciado en 2021 y cuyo inicio de construcción estaba previsto en 2024, ha contado con hasta tres prórrogas autorizadas por el consistorio. La inversión total ronda los 20 millones de euros. Es un modelo de alojamiento diferente y exclusivo que aportará una mayor desestacionalización a la playa de Gandia.