La emblemática orquesta de Gandia que celebra sus 25 años de trayectoria

La Orquesta Titanic, formación con origen en Gandia y fundada en 2001, celebrará en 2026 sus 25 años de trayectoria con una gira conmemorativa muy especial bajo el nombre de “Contigo. 25 Aniversario”.

Según informó el consejero delegado del Grupo Titanic, Kiko Torres, "este aniversario supone un momento destacado para una formación que se ha consolidado como una propuesta reconocida dentro del sector del espectáculo musical, combinando calidad artística, innovación, puesta en escena y conexión con el público".

Su actual propuesta escénica, añade Torres, "incorpora una formación renovada con cuatro cantantes en primera línea, un repertorio versátil y un montaje con tecnología de iluminación y sonido, efectos especiales y elementos participativos que convierten cada actuación en una experiencia compartida".

La gira “Contigo” nace como un homenaje al público, a los municipios, a las comisiones de fiestas y a todas las personas que han acompañado a la orquesta durante estos 25 años de carretera, música y emociones.

"El proyecto mira al futuro sin perder la esencia que ha acompañado a Titanic desde sus inicios: ofrecer un espectáculo potente, cercano y pensado para todos los públicos", añadieron las mismas fuentes.

Vínculo con el público

Kiko Torres lidera el proyecto junto con Paco Muñoz, director comercial. El Grupo Titanic impulsa también otros espectáculos reconocidos, como Tallarina On Tour, junto al DJ Santi Bertomeu. Para Kiko Torres "esta gira de aniversario supone una oportunidad para poner en valor no solo la trayectoria artística de la orquesta, sino también el vínculo que ha mantenido con el público durante un cuarto de siglo".

La Titanic, por tanto, quiere seguir siendo una de las formaciones de referencia en fiestas, verbenas y grandes eventos de la Comunitat Valenciana y del resto de España. Y no es casualidad que la comarca de la Safor sea cuna de las mejores orquestas valencianas.