La Federació de Moros i Cristians de Oliva encarga de nuevo el cartel a diseñadores profesionales
La entidad hace una Crida a Projecte en colaboración con la Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana
La Federació de Moros i Cristians d'Oliva continúa apostando por cuarto año consecutivo por la fórmula “Crida a Projecte”, en colaboración con la Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana (ADCV) para la elección del cartel anunciador de las próximas fiestas olivenses, después del éxito de las ediciones anteriores.
Se encarga el cartel, que será también la portada del libro de fiestas, su presentación pública y el registro del proceso de trabajo.
El presupuesto es de 1.000 euros (IVA no incluido), el pago del cual se formalizará en un convenio de colaboración firmado entre la entidad convocante y la empresa, colectivo o profesional. Si fuera necesario ampliar las prestaciones del encargo, el precio final del conjunto de prestaciones no superará en ningún caso el importe máximo de la contratación menor para este tipo de servicios.
El uso del diseño para una finalidad diferente a la especificada en esta convocatoria tendrá que tener el consentimiento de la parte autora.
En el cartel, de forma muy visible y que resalte por la colocación y tamaño de las letras, tendrá que figurar la siguiente inscripción (texto en valenciano), reproducida con exactitud, incluso en el uso de mayúsculas y minúsculas: Festes de Moros i Cristians d'Oliva 2026. Del 16 al 19 de juliol. Declarades d'Interés Turístic Autonòmic. El cartel anunciador podrá ser utilizado como imagen gráfica de las fiestas, si fuera necesario, para aparecer en mupis, folletos, lonas, o portada del libro de fiestas.
La fecha del acontecimiento será en las dos primeras semanas de julio en Oliva, que tendrá que asistir presencialmente para explicar el trabajo propuesto. En caso de no asistir, se reducirá la cantidad a recibir en un 30%. Además, se hará una exposición del proceso de trabajo de la realización del cartel que se inaugurará el mismo día de la presentación. Recientemente se presentaron los cargos festeros para 2026.
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