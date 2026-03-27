"Yo no he tenido a mi pareja enchufada para hacer patéticas entrevistas masaje": El concejal del PP en Gandia, Víctor Soler, denuncia comentarios machistas en el pleno

El portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Gandia Víctor Soler ha denunciado "un lamentable ataque machista" hacia su pareja durante el pleno celebrado esta mañana. Soler señala que los hechos se han producido en el momento en el que se debatía el informe de la Sindicatura de Comptes, que alerta de la situación de la ciudad durante el ejercicio 2023-2024, momento en el que, en sus palabras, el concejal de Hacienda, Salvador Gregori, ha aprovechado su intervención para "realizar descalificaciones personales".

"Yo no he tenido a mi pareja enchufada ni de asesora ni en ningún medio de comunicación para hacer patéticas entrevistas masaje pagadas generosamente con dinero público", le ha recriminado Gregori en un momento del pleno -que se puede seguir a través de distintos canales-, en alusión a la etapa de la citada como periodista en la televisión comarcal durante el mandato de Arturo Torró. Tras estas declaraciones, Soler ha recriminado que "el gobierno del socialista Prieto ha ido mucho más allá, traspasando todos los límites, al atacar directamente a mi pareja”.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Salvador Gregori, ha explicado que su alusión no se basa en que sea una mujer. Según ha expuesto, "esto no va de parejas femeninas ni machismo. Si Víctor fuera Victoria y su pareja fuera masculina, sería igual de válido". Recalca: "Es una cuestión de persona enchufada para 'entrevistas masajes' al alcalde, que tanto critica el portavoz".

Soler, por otra parte, ha defendido la profesionalidad frente a estos ataques. "Ningunear a una profesional solo por el hecho de ser pareja de un concejal es el machismo más rancio y despreciable. No vamos a permitir que el gobierno haga este tipo de ataques en el pleno de Gandia”, ha insistido.

"Señalar por ser pareja"

El portavoz popular ha lamentado, a su vez, que "señalen a una mujer únicamente por ser la pareja del portavoz" y ha recordado que "no hay ni un solo dato irregular, ni un solo privilegio. Es una profesional con trayectoria en la empresa privada, que no ha sido asesora ni ha cobrado dinero público. Con estas acusaciones demuestran que su único objetivo es atacar y hacer daño.”

Soler ha incidido en el "machismo" del comentario, ya que, en sus palabras, "si se tratara de un hombre y no fuera mi pareja, nadie pondría en duda su valía profesional. Sin embargo, debe soportar un ataque de este nivel única y exclusivamente por ser mujer”. Añade: "Estamos hablando de una persona formada, con trayectoria propia previa a ese trabajo en la televisión, a la que se intenta desacreditar únicamente para hacer daño político utilizando el peor recurso posible: el machismo”.

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La concejala responsable del área de Mujer del Grupo Municipal Popular, Silvia Riera, ha utilizado su intervención para hacer referencia a estos comentarios y ha solicitado al alcalde José Manuel Prieto que solicitara al concejal que rectificara. "Debe retirar estas descalificaciones hacia una mujer profesional y pedir disculpas o abandonar este pleno”, ha reclamado, a la vez que ha añadido que "resulta lamentable que quienes se autoproclaman defensores del feminismo y encabezan minutos de silencio sean los mismos que lo vulneran en su día a día. Ustedes son la auténtica vergüenza para las mujeres y para el feminismo”.